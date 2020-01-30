Marmarabirlik yaklaşık 39 bin ortağına ödeme yapacak

21 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve 8 Ocak 2020’de sona eren 2019/2020 ürün alım kampanyasında 43 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, 31 Ocak 2020 tarihinde üreticilerine 48 milyon TL ödeme yapmaya hazırlanıyor. Kalan son dilim ödeme ise, 2020 Nisan ayı sonunda yapılacak.

“DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Son iki yıldır piyasada diğer alıcıların olmadığını, tek alıcı konumunda kaldıklarını ve ortakları desteklemek amacıyla piyasa koşullarının üzerinde bir fiyatla ürün alımlarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Kuruma zarar vermeden, üreticiyi de mağdur etmeden zor bir kampanyayı geride bıraktık. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak üreticimizin sıkıntıları çözmeye ve destek olmaya çalıştık” dedi.

ORTAKLARIMIZIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Marmarabirlik’in zeytin üreticileri için önemine de değinen Asa şunları söyledi: “Biz bir taraftan geçmiş dönemin borcu taksitler halinde ödenirken, ürün alımları kredi kullanmadan yapılmakta ve düzenli bir şekilde ödenmektedir”

3 ŞUBATTA GÜBRE DAĞITIMI

31 Ocak’ta yapılacak ödemeden sonra 3 Şubat’tan itibaren gübre dağıtımının da başlayacağını belirten Başkan Asa sözlerini şöyle sürdürdü:

* Şubat ayının ilk haftasında üreticilerimizin toprak altı-Avrupa gübresi olarak bildikleri gübre ve Marmarabirlik’in kendi üretimi olan KopOrganik marka gübre dağıtımına başlanacaktır.

* Bütün kooperatiflerde gübre ve zirai ilaç dağıtımı için gereken organizasyonlar yapıldı.

* İlk etapta ortaklarımızın Nisan ayı alacaklarından mahsup edilmek üzere gübre dağıtımına başlanacak.

ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİLECEK

Asa, birlik imkanları ve üreticilerden gelecek talepler doğrultusunda, ayni kredi limitlerinin belirleneceğini, 2020 Aralık ayı sonunda teslim edilecek ürün bedellerinden kesilmek üzere, vadeli olarak gübre ve zirai ilaç dağıtımının da yapılacağını da sözlerine ekledi.

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