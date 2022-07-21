Marmara’da korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi (Son depremler)

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul’da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Marmara bölgesinde panik yaratan bir deprem meydana geldi.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde olan depremin büyüklüğünü AFAD 4.6, Kandilli Rasathanesi ise 4.8 olarak açıkladı.

Çevre kentlerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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