Marmara’da müsilaj varken hangi balık yenir?





Eylül ayının başlamasıyla beraber balıkta av yasağı sona erdi. Balıkçılar, denizlere açıldı, "Vira Bismillah" dedi. Ancak yaz ayı başlarında Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası (müsilaj), balığı etkiliyor mu tüketicinin aklındaki en büyük soru işareti. Balıkçılar, müsilajın balığı etkilemeyeceğini söyledi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Meriç Albay da, "Şu ana kadar yapılan araştırmalara göre balık tüketiminde bir zarar yok. Böyle bir bulgu yok ortada." dedi.