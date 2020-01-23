‘Marmara’da sahil bırakmaz’

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Karadeniz ile Marmara Denizi arasındaki kot farkı nedeniyle Kanal İstanbul’un yapılması halinde Marmara Denizi kıyısındaki tüm sahilleri su basacağını, plajların tümden yok olacağını söyledi. Alan, ülke genelinde 100 bin binanın doğrudan fay hattının üzerinde olduğunu, ilk depremde hepsinin yıkılacağını belirterek, “Bu binalarda güçlendirme işe yaramaz, boşaltılmalı” dedi. Alan, İstanbul-Ankara hızlı tren hattı ile otobanın fay hattı üzerine denk geldiğini, Ankara-İzmir hızlı tren hattının ise obruklara gömülebileceğini söyledi. Alan, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında Kanal İstanbul, imar barışı ve deprem risklerine yönelik çok kritik uyarılarda bulundu. Kanal İstanbul projesinin çok büyük doğal felaketlere yol açabileceğini belirten Alan, olası tehlikeleri şöyle anlattı:

PLAJLAR YOK OLUR

“Karadeniz ile Marmara Denizi arasındaki kot farkı Marmara için büyük bir tehlike oluşturuyor. Denizdeki 1 santimlik kot farkı kıyıda 10 santimlik erozyona neden oluyor. Eğer bütün uyarılara rağmen Kanal İstanbul yapılacak olursa Karadeniz’den gelen deniz suyu kot farkı nedeniyle Marmara’ya dolacak. Bunun sonucunda da Marmara Denizi’nin kıyılarında hiçbir plaj, sahil kalmayacak, hepsini su basacak. Ayrıca kıyıda büyük dolgu alanları yapılmıştı. Denizin doldurularak yapıldığı bu dolgu alanları da zaman içerisinde erozyona uğrayıp deniz suyunun altında kalacak. Deniz suyunun zaten dünya genelinde yükseldiği bir dönemde bir de kot farkıyla Marmara’ya riske atmak büyük hata olur.”

TEHLİKE ALTINDAKİ KENTLER

Ülke genelinde 100 bin civarında konutun doğrudan fay hattı üzerinde olduğunun tahmin edildiğini anlatan Hüseyin Alan, bu binaların 17 kent, 80 ilçe ve 512 köyde yer aldığı bilgisini verdi. Bu iller şöyle: Aksaray, Aydın, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya ve Yalova.