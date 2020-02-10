Marmaray aktarma sistemine dahil edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul’daki toplu taşıma ücretlerinde zam yapılması yönünde karar almıştı. Karar, bugün uygulamaya girdi.

AKTARMAYLA MARMARAY’DA DAHA AZ ÜCRET ÖDENECEK

Yapılan açıklamada, UKOME’nin aynı toplantıda İstanbullulardan gelen yoğun talep üzerine aldığı kararla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın işlettiği Marmaray da İstanbulkart aktarma sistemine dahil edildi. Böylece aktarma yapan İstanbullular, daha az ücret ödeyerek Marmaray hattından faydalanabilecek.

AKTARMA YAPANA İNİŞTE İADE YOK

Kararla; bir toplu ulaşım aracının ardından Marmaray’a binen tam biletli bir yolcu 7,75 lira yerine 3,50 lira, öğrenciler 3,50 lira yerine 1,70 lira, öğretmenler ise 5,40 lira yerine 2,50 lira ödeyecek. Aktarma yapan yolcular inişte iade ücreti alamayacak.

Örneğin Marmaray hattına aktarma yapma imkanı olmasaydı, Marmaray’a aktarma yapan ve tam İstanbulkart kullanan vatandaşlar 3,50 lira metro ücreti ödedikten sonra Halkalı yönüne doğru gitmesi durumunda (maksimum 12 durak) 3,50 -4,50 lira, Gebze yönüne doğru gitmesi durumunda ise (maksimum 30 durak) 3,50 -7,00 lira Marmaray ücreti ödeyerek toplamda 7,00 -10,50 lira toplam ücretle tamamlayacaktı.

Aktarmanın yer aldığı yeni ücret tarifesine göre ise Marmaraya aktarma yapan ve tam İstanbulkart kullanan bir yolcu, 3,50 lira metro ücreti ödedikten sonra Marmaray Aktarması için 3,50 lira daha ücret ödeyerek yolculuğunu Marmaray hattında ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7,00 TL toplam ücretle tamamlayacak. Bu yolculukları sabah/akşam yapan Gebze yönüne giden İstanbullular, günlük 7 liradan aylık olarak (26 gün üzerinden) 182 lira daha az ücretle seyahat edebilecek.

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