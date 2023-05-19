Marmaray, metro, otobüs, metrobüs 19 Mayıs’ta ücretsiz mi? 19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi?

Ülkemizin en önemli milli bayramlarından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanacak. Bayramda dışarı çıkacak olanlar yoğunlukla metro, metrobüs, Marmaray ve otobüs gibi araçları kullanacak. Marmaray, metro, metrobüs seferlerinin 19 Mayıs’ta ücretsiz olacağı açıklandı.

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yürütülen Gayrettepe – İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri 00.00’dan 24.00’e ücretsiz gerçekleştirilecek.

İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından 19 Mayıs günü (metro, metrobüs, otobüs, vapur, tramvay vb.) ücretsiz olarak yararlanılabilecek.

ANKARA’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda (Otobüs, Metro, ANKARAY, Teleferik) Toplu ulaşım ücretsiz olarak hizmet verecek.