Marmaray’da seferler durdu! Yolcular acil tahliye edildi

Yazan:
Alaturka Online
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Üsküdar Marmaray İstasyonu’nda ‘Acil durum’ anonsu yapılarak yolcular boşaltıldı. Yapılan anonslarda “acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. Tren seferleri de durduruldu.

Yayınlanma: 19:03 – 02 Kasım 2022 Güncellenme:

Marmaray’da seferler durdu! Yolcular acil tahliye edildi

İstanbul’da akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı. Üsküdar Marmaray İstasyonu’nda ‘Acil durum’ anonsu yapılarak yolcular boşaltıldı.

“ACİL DURUM”

Yapılan anonslarda “acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. Tren seferleri de durduruldu.

POLİS SEVK EDİLDİ

Sevk edilen polis ekiplerinin istasyondaki çalışmaları sürerken, tekrar yolcu alımına başlandı. Tren seferleri de normale döndü. DHA

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