Marmaris Barlar Sokağı esnafından saat tepkisi

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki eğlence sektörüne yön veren işletmeciler, müzik saatleri yasağının devam etmesine tepki gösteriyor. Pandemi döneminde sosyal yaşama ilişkin uygulanan “tedbirler” kaldırılsa da İçişleri Bakanlığı’nın 27 Haziran 2021 tarihli ‘Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi’ ile getirilen müzik yasağı uygulamasında Marmaris’te saat 00.00’da sonlandırılan müzik yayınları salgın sonrası 01.00’e çekilmişti.

TEPKİLER ARTIYOR

Tatilci ve turistlerin olmazsa olmazları arasında yer alan Barlar Sokağı, 96 bar-disko ve gece kulübüyle Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alıyor. Sokak esnafı, müzik yayınlarının eski saatlerine dönmesi için talepte bulundu. Eğlencenin kalbi olan Barlar Sokağı’nda müzik yayınlarındaki saat sınırlamasının eski yıllardaki gibi saat 03.00’e, mekanların kapanış saatinin de saat 03.30’a çekilmesi talep edildi.

“BU YASAKLAR KALKMALI”

Marmaris eğlence sektörünün salgın, orman yangınları ve su taşkınları ile zor yıllar geçirdiğini vurgulayan işletmeciler, yetkilileri ve siyasileri sorunun değil çözümün parçası olmaya davet ederek ortak görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Virüs salgını bitti ve birçok şehirde müzik saatleri ileriye çekilirken Marmaris’te tam tersi bir uygulama söz konusu. Saat 21.00 veya 22.00’de otelinden çıkan turist dolaşarak Barlar Sokağı’na ancak saat 23.00 sularında gelebiliyor. Turistlerin olmazsa olmazı bizim mekanlarımız. Eğlence tam yoğunlaşırken turist saat 01.00’de müzik kapatılınca sitem ediyor. Vergisini veren, döviz kazandıran ve yörenin tanıtımında büyük rolü olan eğlence sektörünün artık yakasından düşülmeli.”

TURİST VE TATİLCİLER MÜZİK YAYIN SAATİNİN UZATILMASINI İSTİYOR

7 yıldır İngiltere’den Marmaris’e tatile gelen Gloria Langen, “Müzik saatlerinin bu kadar kısa tutulması çok anlamsız. Bizler buraya eğlenmeye geliyoruz. Otelimden 23.00 gibi çıkıp, sahilden yürüyerek Barlar Sokağı’na geliyoruz. Bana kalan 1 saatte eğlenemiyorum. Böyle bir uygulama sadece Marmaris’te mevcut. Bodrum ve Antalya’da da tatil yaptım böyle bir sorunla karşılaşmadım” dedi.

Balıkesir’den arkadaşlarıyla tatile gelen Ahmet Demir, “Ege Bölgesi’nin turistik şehirlerinde müzik yayını ile ilgili tek sorun olan Marmaris. Gündüz denizde eğleniyoruz. Otele gelip yemek ve dinlenme ardından ilçe sokaklarında geziyoruz. Eğlence saat 23.30’dan sonra başlıyor. Barlar Sokağı’na girdiğimizde bize 1 saat gibi bir zaman dilimi kalıyor. Tatile gelen turistlere ‘Müzik bitti hadi git evine’ demek yanlış. Bir an önce müzik yayını saatlerinde esneklik yapılmalıdır” diye konuştu.