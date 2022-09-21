Marmaris Belediye Başkanı: 6 otobüs dolusu Aksaz yaşayanı bölgeden tahliye edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı, alevler Aksaz Deniz Üs Komutanlığı tesislerine ulaşınca 6 otobüs dolusu insan bölgeden çıkartıldı.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 12.30 civarında çıkan orman yangını hâlâ kontrol altına alınamadı. Alevler sert esen rüzgar nedeniyle şu an itibariyle Marmaris’e 7 kilometre uzaklıktaki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı sınırlarına kadar indi.

Yangını mahallinde izleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Alevler tesisleri ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Şu ana kadar 6 otobüs dolusu Aksaz yaşayanı bölgeden tahliye edildi. Tahliye çalışmaları sürüyor” dedi.

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