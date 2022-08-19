Marmaris Belediyesi ve çevrecilerden peş peşe otel inşaatı açıklaması

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yapımı durdurulduğu belirtilen Sinpaş GYO’nun bağlı ortaklığı Kızılbük GYO otel inşaatıyla ilgili Marmarisli çevreciler ile Marmaris Belediyesi’nden art arda açıklama yapıldı.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sinpaş GYO’nun bağlı ortaklığı Kızılbük GYO tarafından yapımı devam eden otel inşaatın mahkeme kararıyla durdurulmasının ardından çevreciler inşaatın durmadığını belirterek yeni eylemler gerçekleştirmişti. Çektikleri görüntülerin ardından yaptıkları kurum ve kuruluşlarla ilgili suçlamalara Marmaris Belediyesi video çekimleriyle cevap verince, Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi yeni bir açıklama yaptı.

BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

İçmeler’de yapımı devam ettiğiyle ilgili yapılan açıklama sonrasında Marmaris Belediyesi dün şu açıklamayı gerçekleştirdi:

* “Bazı çevreler tarafından inşaatın devam ettiğine yönelik yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ancak inşaat faaliyetlerinin durdurulduğu 8 Ağustos tarihinden itibaren zabıta ekiplerimiz 24 saat içinde gece – gündüz habersiz denetimler yapmakta ayrıca ihbar durumunda anında bölgeye intikal etmektedir.

* 24 saat içinde ortalama 10-12 kez habersiz olarak yapılan denetimlerde ve ihbar üzerine yapılan kontrollerde hem fotoğraf hem de video kaydı ile tespitler yapılmaktadır.

* Bazı çevrelerin inşaatın devam ettiği iddiasına rağmen sizlere gönderdiğimiz değişik gün ve saat aralıklarında çekilen videolarda da görüldüğü üzere herhangi bir inşaat faaliyeti bulunmamaktadır.

* Ayrıca inşaatta çalışan işçiler de tahliye edilmiştir. Marmaris Belediyesi olarak konuyla ilgili iş ve işlemlere hukuki sürece uyarlı olarak devam etmekteyiz.”

ÇEVRECİLERDEN KARŞI CEVAP GECİKMEDİ

Her türlü mücadelelerinde bilgi ve belge olmadan hiçbir paylaşım yapmadıklarını belirten Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi karşı cevap olarak şu açıklamayı yaptı:

* “Dün farklı noktalardan elde ettiğimiz inşaat faaliyeti görüntüleriyle, duygusal yakınlık içerisindeki belediye ile firmanın yanıltıcı beyanlarda bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini bir kez daha görmüş olduk.

* Firmanın yanıltıcı açıklamalarını parasal çıkarı olması nedeniyle anlamak mümkün ancak kamusal görev yapan Marmaris Belediyesi’nin gerçekleri görmemek için yukarıya bakmasını, hakikati tahrif etmesini kamu vicdanında affetmek mümkün değil.

* Belediyeyi bugün verdiğimiz dilekçede yer aldığı gibi yapı tatil tutanağını yasalara uygun biçimde düzenlemeye, mahkeme kararının uygulanmasındaki yasal sorumluluğunun hakkını vermeye davet ediyoruz.

* Yapı tatil tutanağının mevcut ruhsat sayısı kadar yani 16 adet düzenlenmesi gerekirken firmanın itiraz etmesi halinde iptal edilmesinin önünü açacak şekilde yasalara aykırı biçimde 1 adet düzenlenmiştir. Aşağıda yer alan video görüntüleri bizzat kentini korumaya çalışan Marmarislilerin olağanüstü gayreti ile elde edilmiş, manipülatif açıklamaları kadük hale getirmiştir.”

‘İNŞAAT DURMADI’ İDDİASI

İnşaatın durmadığını, içerideki çalışmaları görüntülerle ispatladıklarının da belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

* “Bu gerçeğe karşın ne belediye ne de kolluk kuvvetleri bir tek tutanak tutmamıştır. Firma önce Milli Parkların kapısıyla dokunulmazlık elde etmiş, dilekçe ve baskılarımız sonucu kapı kontrolü Sinpaş’ın elinden alındıktan sonra ise emniyet güçlerince oluşturulan set ve tarafımıza 5 gün içinde 2 gözaltı yapılarak alandan uzaklaştırılmamız şeklinde himaye altına alınmıştır. İşte belgelerimiz:

* 1. video ve 2. video: 16 Ağustos tarihinde kazandığımız mevzi sonucu nöbet alanını şantiye yakınına taşımamızla içerideki tahribat ve faaliyet tarafımızca belgelendi. Bu ifşa ve mevzi firmanın kaçak çalışmasını engelleyeceği için tüm gücünü kullanarak yarattığı baskı sonucu TEM tarafından gözaltına alındık. Kolluk kuvvetlerince kolay gözlem yapacağımız bu alandan çıkarıldık ve bir daha bu noktaya sokulmadık.

* 3.video: Belediyenin inşaatı boşalttığını gösteren ve bizleri heyecanlandıran görüntüleri içermektedir.

* 4. video: 17 Ağustos tarihinde N.K. adlı vatandaşın Facebook hesabından yayınladığı inşaat faaliyetlerini kanıtlamaktadır.

* 5, 6, 7, 8, 9, 10. videolar ise yapılan açıklamaların ne kadar gerçekten uzak olduğunu kanıtlamak üzere teleskopla inşaatın durmadığını gösterir verileri içermektedir.

* 11. video yüksek tonajlı aracın mühürlenmiş inşaata girişini göstermektedir.

* 12. video kolluk kuvvetlerinin nöbete ara vermemize neden olan sözlerini yerine getirmediklerini, bırakın yüksek tonajlı aracın alana sokulmamasını kontrol dahi edilmediğini göstermektedir.

* 15, 16, 17. fotoğraflar ise iptal davası Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde görülmekte olan ruhsatlara aittir. Marmaris Belediyesi aleyhine Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde açmış olduğumuz ruhsat iptal davasında belediyece sunulan belgelerdir. Ruhsat iptalleri ile ilgili 2 ayrı davamız mevcuttur.”

“EVRAKLAR YASA VE MEVZUATA AYKIRI BİÇİMDE DÜZENLENDİ”

“Ruhsat resimlerinden açıkça görüleceği üzere evraklar yasa ve mevzuata aykırı biçimde düzenlenmiştir” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

* “İsim ve tadilat adı altında yasalara aykırı biçimde yapıların vasıfları değişmiş, 555 odalı otel ruhsatı 555 mesken ve 1 adet otel ruhsatına dönüşüvermiş, metrekaresi 46 binden, 117 bin metrekareye çıkarılmıştır.

* Yine 4 Ocak tarihli isim değişikliği ruhsatında ise inşaat alanının bu kez 122 bin metrekareye çıkarıldığını görüyoruz. Ruhsatlardaki bu durum ile belediyenin firmanın kaçak çalışmasını görmezden gelmesi anlaşılır olmaktadır.

* Bir kentin ‘mahkeme kararı uygulansın’ çığlığını kısmaya çalışmak, elde ettiği bilgi ve belgeleri yeniden sunmaya zorlamak ve gereğini yapmamak olsa tüm sorumluların utancıdır.”

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