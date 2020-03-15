Marmaris Belediyesi’nden personellere 12 gün izin

Muğla’nın CHP’li Marmaris İlçe Belediye Başkanı Mehmet Oktay Corona virüsüne karşı gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Oktay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Ülkemizde de görülen Corona virüsü salgınına karşı önlemlerimizi arttırdık.

*Rutin olarak yaptığımız dezenfekte çalışmalarına ek olarak özellikle insanlarımızın toplu olarak bulunduğu parklar, camiler, resmi kurumlar, huzurevimiz, sosyal tesislerimiz gibi alanlarda çalışmalarımızı sıklaştırdık.

*Salgın tehlikesi ortadan kalkana dek bu çalışmamıza 10’ar günlük periyotlarla devam edeceğiz.

PERSONELLERE 12 GÜN İDARİ İZİN

Özel durumu olan personellere 12 gün idari izin vereceklerini belirten Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelge ve CHP Genel Merkezi’nin direktifleri doğrultusunda bazı şartları barındıran personelimize 12 günlük idari izin verdik.

*12 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelimiz başta olmak üzere hamile, engelli ve 60 yaş üstü personelimiz yarından itibaren 12 gün izin kullanacaktır.

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