Marmaris üç gündür yanıyor, Bakan Kirişçi’yi anlayabilene aşk olsun!

Salı gününden beri alevlere teslim olan Marmaris’te 3 bin hektar alan kül oldu. Ekipleri canla başla mücadele ederken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin açıklamaları birbirini tutmuyor. İlk gün “Çok alevli bir yangın değil” diyen Vahit Kirişçi, dün “Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz” açıklamasında bulundu. Bugün ise “Düne göre çok çok iyi durumdayız” dedi.

Mustafa SARIİPEK

Ülkemizin cennet koyları kül olmaya devam ederken yangının etkili olduğu alan öğle saatlerinde 3 bin hektara ulaştı. Söndürme ekipleri hem karadan hem havadan canla başla mücadele ederken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den dikkat çeken açıklamalar geliyor.

Yangının başladığı akşam bölgede havadan denetim yapan Kirişçi “Çok alevli bir yangın değil” sözleriyle tespitini paylaştı. Kirişçi ertesi gün, yangın yaklaşık 300 hektarlık bir alanda etkili iken “Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz” dedi.

Ancak bu açıklamadan sonra yayılmaya devam eden yangın bugün öğle saatlerinde yaklaşık 3 bin hektarlık bir alanı kapladı. Kirişçi bu kez “Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Düne göre çok çok iyi durumda olduğumuzu hava incelemelerinde gördük” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin, Marmaris’teki orman yangını ile ilgili açıklamaları özetle şöyle:

“ÇOK ALEVLİ DEĞİL”

Yangın bölgesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte inceleme ve denetim yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin ilk değerlendirmeleri:

Kirişçi: Buradan görebiliyor musunuz?

Soylu: Evet,

Kirişçi: Çok alevli bir yangın değil….

Uçakta bulunan bir yetkili: Enerjisi düşük bir yangın…

Soylu: Rüzgar artarsa…

Kirişçi: Şimdi şansımız rutubet yüksek, yüzde 67’lerde.

Soylu:…..

YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Vahit Kirişçi’nin 22 Haziran’da, yangının yaklaşık 300 hektarlık alanda etkili olduğu saatlerde yaptığı açıklama:

“Şu anda bir miktar rüzgar da var. Bu rüzgarın mutlaka olumsuz etkisi olacak ama en azından rutubet ve hava sıcaklığı konusunda geçtiğimiz yıla göre daha pozitif daha olumlu durumdayız. Temennimiz bugün bu işin neticelenmesi. Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz.”

DÜNE GÖRE ÇOK DAHA İYİ DURUMDAYIZ

Bakan Kirişçi, bir gün önce 300 hektarlık alanda etkili olan yangının, kendisinin “kontrol altında” açıklamasının ardından yaklaşık 3 bin hektara ulaşması üzerine de, 23 Haziran’da (bugün) uluslararası yardımı kabul etmediklerini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

– Tam bir kontrolle kontrolsüzlük arasında bir ara durumdayız” ifadesini kullanmıştım. Ama şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Düne göre çok çok iyi durumda olduğumuzu bugünkü sabah sayın Soylu bakanımızla yapmış olduğumuz hava incelemelerinde bunu müşahede ettik, gördük. 12 tane uçağımız, 45 tane helikopterimiz yani toplamda dün 41 olan sayı bugün 57.

ENDİŞELENMİŞTİK AMA…

– Bu yangında meteorolojik veriler çalışmalarımıza dün olduğu gibi bugün de ışık tutuyor. Nedir bu ışık tutmak mesela? Dün hatırlarsanız endişelenmiştik ama bugün sabah itibariyle de artık özellikle havanın nemi yüzde 91’ler düzeyine çıktı. Sabah 06.00 ile 09.00 arasında bu uçuşları başarıyla gerçekleştirmek ve bunları etkin kılmak adına bu meteorolojik verilerden de olumlu anlamda yararlandık.

– Bugün için beklentimiz ne? Beklentimiz rutubetin düne göre nispeten daha yüksek olacağı, hava hızının da ortalaması 10-12 nat düzeyinde. Bu düzeyde hava hareketi, hava hızı var. Ama bu hava hızının belki bir miktar artacağı ama dünkü düzeyde olmayacağı yönünde meteorolojimizin bizlerle paylaşmış olduğu veriler var. Hava sıcaklığı da 24-30 derece arasında değişecek.

– Özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza bu bize verdiği araç gereç destekleri başta olmak üzere ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde bizlere bu araçları temin eden dost ülkelere de şükranlarımızı sunuyoruz.

HELALLİK İSTİYORUZ

– Birkaç gündür burada tatilini geçiren bütün vatandaşlardan helallik istiyoruz, hani birilerinin helalleşmesi vardır ya biz bu manada helallik istiyoruz. Çünkü onlar buraya tatil yapmaya geldiler ancak böyle bir yangın hadisesi nedeniyle, neredeyse her 15-20 saniyede bir, hava aracımız ikmal yapmak için üzerimizden geçmesinin vermiş olduğu gürültüden dolayı da biz onlardan helallik istiyoruz…

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