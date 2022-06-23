Marmaris yangını çöplüğe ulaştı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 günden bu yana devam eden yangın Değirmenyanı Mahallesi’ni de aşarak çöplerin toplandığı katı atık alanına ulaştı. Yeşilbelde Mahallesi tehdit altında. Öte yandan Bakan Soylu, yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 günden bu yana devam eden yangında 45 helikopter 12 uçakla söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin önü alınamadı. Yangın Değirmenyanı Mahallesi’ni de aşarak çöplerin toplandığı katı atık alanına ulaştı. Yeşilbelde Mahallesi tehdit altında.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu, sabotaj iddiasıyla ilgili “Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve kimliğimiz var” dedi. Bakan Kirişci ise, yangına 12 uçak ve 45 helikopterle müdahale edildiğini şu ana kadar yaklaşık 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, “1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli itiraf etti. Olay yerinde iki adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında” dedi.

Orman yangınının başladığı Küfre mevkisinde yakalanan şüphelinin olay anında alkollü olduğu da öğrenildi.

KOMANDOLAR, GÖNÜLLÜLER, ORMAN İŞÇİLERİ YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Muğla Valisi Orhan Tavlı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma komando ekipleri, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri el ele vererek yangının Kürardı mevkine geçişini engellemek için bölgede söndürme çalışmaları başlattı.

Havadan yangın söndürme helikopterleri ve uçakları aralıksız müdahalede bulundu. Bölgenin sarp ve engebeli arazi olması nedeniyle iş makineleri tarafından yol açılarak yangının önünün kesilmesi hedeflendi.

Kadınların içinde olduğu gönüllü grup, orman işçilerine hortum taşıyarak sarp arazide yangını söndürmek için aralıksız çalışıyor. Bölgedeki bazı gönüllülerin ise dinlenmek için gölgesi olan yerlerde uyudukları gözlendi.

“10 TON SU ATMA KAPASİTELİ”

Öte yandan, orman yangınına havadan müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 10 ton su atma kapasiteli Chinook helikopteri görev yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, “Chinook, Türkiye’nin en büyük yangın söndürme helikopteri. Tek bir atımda 10 ton su atma kapasitesiyle Muğla Marmaris’teki yangına müdahale ediyor. Tüm kurumlarımızla birlikte, tüm gayretimizle, müdahalemiz ve mücadelemiz devam ediyor” paylaşımını yaptı.

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