Marmaris yangınında alevler Okluk Koyu’na ilerliyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde başlayan yangın devam ediyor. Alevler Cumhurbaşkanlığı tarafından yaptırılan yazlık sarayın da bulunduğu Okluk Koyu’na doğru gidiyor.

Mustafa SARIİPEK

200 hektarı aşkın alanda etkili orman yangınında, ilerleyen alevler Hisarönü Mahallesi, Değirmenyanı mevki, Ahmediye Sokak’ta yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Tedbir amacıyla bölgedeki 20 evdeki, toplam 68 kişi ile büyük ve küçükbaş toplam 29 hayvan, 10 tavuk, 1 kedi ve 5 araç tahliye edildi.

Alevler Bördübet mevki Karaağaç Tepesi bölgesinde yoğunlaştı. Havadan müdahale yoğun duman nedeniyle yarım saatlik kesintiye uğradı.

Rüzgarın saatteki hızının 45 kilometreyi bulması kara ekiplerine de zor anlar yaşattı.

Yazlık Saray olarak da bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi’nin bulunduğu Okluk Koyu’na doğru ilerleyen alevlerin önünün kesilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI: YÜZDE 90 SABOTAJ

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın “Yüzde 90 sabotaj, çünkü yangın üç ayrı noktada birden eş zamanlı başladı” açıklaması yapmıştı. Bu bölgede el değmemiş alanlarda ve özellikle de çam balına elverişli ortamların kül olması ilçede büyük üzüntü yarattı.

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