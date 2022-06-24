Marmaris yangınının bilançosu belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris yangınında yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın yandığını söyledi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangının ilerleme noktalarını tuttuklarını ve soğutma çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alınırken, bölge oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin de katıldığı toplantıda yangına ilişkin sayılar paylaşıldı.

63 hava aracının yangına müdahale ettiği ifade edilirken, toplamda 4 bin 587 personelin de sahada olduğu belirtildi. Sahada bin 169 aracın da yer aldığı açıklandı.

“OLUMSUZ DURUM OLMADIĞINI GÖRDÜK”

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, akşam saatlerinden itibaren iki kez havadan yangın alanını incelediklerini belirterek, “Her iki incelememizde de bizi kaygılandıracak bir olumsuz durum olmadığını gördük. İnşallah bu geceyi de bu şekilde geçirdiğimizde yarın sabah gelinen son noktayı paylaşmış olacağız. Bu olumlu seyrin devam etmesini diliyorum” dedi.

50 BİN 500 HEKTAR YANMIŞTI

Kirişçi, “Geçen sene çıkan yangınlarda Muğla’da 50 bin 500 hektar alan yanmıştı. Yanan sahalarda yeniden gençleştirme çalışması yapıldı” diye konuştu.

4 BİN 500 HEKTAR KÜLE DÖNDÜ

Bakan Kirişci, yanan alanla ilgili bilgi vererek şöyle konuştu: “Net olarak ‘burası tamamen yanmış’ denilen yerlerin dışında kısmen yanmış ama içinde bölümlerin olduğu alanlar var. Yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın yandığını söyleyebiliriz. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu.”

“YANGININ İLERLEME İSTİKAMETLERİNİN TAMAMI TUTULMUŞ DURUMDA”

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de, meteorolojik olayların beklediklerinden daha iyi geliştiğini söyleyerek, “Dün itibarıyla yangının durduğu noktadan 1 metre dahi ilerlemeden bugünü kapattık. Yangının ilerleme istikametlerinin tamamı tutulmuş durumda. Yangın bugün hiç genişlemedi. Çalışmalarımızın hepsini o sınırlar içerisinde gerçekleştirdik. Şu an itibarıyla ekiplerimiz sahada soğutma çalışmaları yapıyorlar. İnşallah bu gece bir aksilik olmazsa sabaha çok daha iyi bir sonuç ifade edebileceğiz.” diye konuştu.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yangın yerini ziyaret eden Erdoğan ise şu ifadeleri kullanmıştı;

*Müdahale çalışmalarında 15 Afet Grubu görev almaktadır. Herhangi bir can kaybı yoktur. 47 hastaya müdahale edilmiştir. Sağlık ekiplerimiz 19 ambulansla, toplam 135 personel ile müdahalede bulunmaktadır. 50 haneye sağlık taraması yapılmıştır.

*Yangınlar sırasında toplam 131 hane 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişlerdir. Toplam 344 kişiye barınma hizmeti sağlanmıştır. Toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapılmıştır.

YÜREKLERİ DAĞLAYAN KARA TABLO

Öte yandan Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce akşam saatlerinde Bördübet koyu Yedi Adalar mevkiinde başlayan orman yangını sonrası kara tablo havadan dron ile görüntülendi.

Yaban hayatı koruma alanı içinde kalan Bördübet, Hisarönü ve Değirmenyanı’nın yeşil örtüsü adeta kara bir tabloya dönüştü. Başta boz ayı olmak üzere özellikle Karakulak gibi canlıların yaşam alanı yok oldu.

Bölgede kızılçam ormanlarının yanında ilaç ve kozmetik sanayiinde reçinesi kullanılan binlerce sığla ağacı da yangında yanarak kül oldu.

İlginizi Çekebilir Marmaris yangınının kundaklayıcısı Sacit Ayhan’ın babası feryat etti İlginizi Çekebilir Erdoğan: Marmaris yangını büyük oranda kontrol altında