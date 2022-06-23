‘Marmaris yanıyor, Erdoğan Okluk Koyu’nda tatil yapıyor’

CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Marmaris’te devam eden orman yangınlarına dikkat çekerek, “Şu anda ormanlar yanıyor ya, Recep Tayyip Erdoğan burada tatil yapıyor, Okluk Koyu’nda. Ormanların yandığı tarafta değil, yanmadığı tarafta. Tatil yaptığı Saray’dan prensi karşılamaya giderken de beceriksizliğini izliyor. İnceleme yapıyormuş algısı oluşturmaya çalışıyor” dedi.

Engin Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Marmaris’teki orman yangınına değinen Özkoç, şu ifadeleri kullandı;

*Marmaris’te orman yangınları devam ediyor. Kendi hesabımdan neredeyse 1 yıldan beri ‘uçaklar nerede uçaklar’ diyorum. Hayatımda bir devletin bu kadar beceriksizce, bu kadar rahat ve geniş bir şekilde yönetildiğine ilk defa şahit oluyorum.

*Bir ülkeye ancak bu kadar yazık edilir. Bakan açıklama yapıyor: ‘Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz’da gelecek’ diyor. Sayın Bakan, 4 Temmuza kadar herhangi bir yangın çıkmayacak!

*Yani sen böyle mi düşünüyordun? Bir yıldan beri bas bas bağırıyorum. Millet orada 1 yıl öncesinde yanmış, kül olmuş bir ormanla karşı karşıya kalıyoruz. Getirdiğiniz beceriksiz bakan yüzünden orada katliam yaşandı.

“AKLINIZ YOK MU SİZİN?”

*Bu 1 yıl içerisinde gece görüşü olan yangın söndürme helikopterleriyle ilgili süreci 4 Temmuz’da başlatıyorsunuz, öyle mi? Aklınız yok mu sizin? Ya Türkiye’deki bütün vatandaşlarıma sesleniyorum, Marmaris bölgesindeki oturan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum: Sizin bu bakana, bu iktidara söyleyecek bir çift lafınız yok mu? Ya ne demek, THK uçakları 1 Temmuz’da uçuşa başlayacak? Yahu THK uçakları, Türkiye Hava Kurumu’nun uçakları sizin elinizde, sizin hangarınızda değil miydi?

*Ya bizim mühendislerimize teslim etseniz, bizim insanlarımıza teslim etseniz, 3 hafta içerisinde bu uçakları size hazır hale getirirdi. Bugüne kadar niye beklediniz kardeşim ya? Niye şov yapıyorsunuz? Ne işe yarıyor sizin şovunuz?

*Ya orman yangınlarını söndürüyor mu? Cumhurbaşkanı’nın envanterinde 8 tane uçak var, bunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklıyor. Diyor ki: ‘Bizim 8 tane envanterimizde uçak var’ diyor.

“HİÇ Mİ ÖNGÖRÜNÜZ YOK?”

*Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan bütün insanlara soruyorum: Türkiye Cumhuriyeti’nin envanterinde bir tane yangın söndürme uçağı var mı? Tek bir tane yangın söndürme uçağı var mı? Orman yanıyor gündüz, helikopter kiralamışsınız 3-5 tane; gidiyorlar, suyu döküyor.

*Gece oluyor, hava kararıyor, cayır cayır orman yanmaya devam ediyor. Gece görüşü olan helikopterler nerede, yok… Ya siz nasıl bakan oldunuz? Bunu nasıl görmezsiniz? Kiralık 14 tane uçak, 20 tane helikopter var. Gece görüşü var mı? Yok.

*Peki ne iş yarıyor bunlar? THK’nın uçakları 1 Temmuz’da başlayacak. Ne işe yarıyor 1 Temmuz’da başlaması? 1 yıldan beri aklınız neredeydi? Yani bütün bunları biz söylemeyecek miyiz?

“ORMANLAR YANIYOR TAYYİP ERDOĞAN TATİLDE”

*Ormanlar yanıyor, Recep Tayyip Erdoğan burada tatil yapıyor, Okluk Koyu’nda. Ormanların yandığı tarafta değil, yanmadığı tarafta.

*Türkiye’de ekmek bulamadığı için sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza söylüyorum. Türkiye’de ekmek bulamadığı için, Türkiye’de çocuğunu okutamadığı için intihar edenlere, işe giremediği için yananlara söylüyorum: Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı; bakın burada Okluk Koyu’nda tatil yapıyor.

*Tatil yaptığı Saray’dan prensi karşılamaya giderken de beceriksizliğini izliyor. Suudi Arabistan’daki katil prens geliyor, burada Kaşıkçı’yı öldürtmeye emrini veren katil prens geliyor. Onun için, Okluk Koyu’ndan prensi karşılamaya giderken özel helikopterine biniyor, Dalaman’a geçecek. ‘Marmaris’in üstünden şöyle bir uç bakayım’ diyor. ‘Göreyim, ormanlar nasıl yanıyor? Benim beceriksiz bakanlarım nasıl çaresizce orman yangınlarını seyrediyor? Ben bu konuya nasıl müdahale etmedim de bu ormanlar yanıyor?

*Benim altımda 8 tane uçak var, Türkiye’nin bir tane yangın söndürme uçağı yok ama ben bir geçerken şuradan bir bakayım’ diyor Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı.

*Tatili burada yapıyor, Marmaris Okluk Koyu’nda yapıyor. Prensi karşılamaya gidiyor. Prensi karşılamaya giderken helikopterle yukarıdan bakıyor. Yarın öbür gün ona tavsiyem; kalkıp gittiği yerde, orada eğer gerçekten Marmaris’teki yangını yerinde göreceğim diye giderse, bela okurlar ona otobüsün üstünden vatandaşın başına çay atarsa. Bela okurlar… Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir devlet adamı yoktur.

“PRENS UĞURLAMA FOTOĞRAFLARINI NEDEN PAYLAŞTI?”

*Türkiye Cumhuriyeti’ne cumhurbaşkanları geliyor, başbakanlar geliyor, krallar geliyor… Ya teamüller var değil mi? Teamüller nedir? Ortak bir açıklama yaparsınız, birlikte basının karşısına geçersiniz. Peki, Prens Salman ile Cumhurbaşkanı bir araya geldi, birçok konuda konuştuklarını söylüyorlar.

*Beraber gazetecilerin karşısına çıkabildiler mi? Hayır, çıkmadılar. Peki, neden çıkmadılar? Recep Tayyip Erdoğan, Prens Salman ile birlikte neden gazetecilerin karşısına çıkamadı? Çünkü bir tanesi ona şu soruyu soracak: ‘Ya Kaşıkçı’nın öldürme talimatını veren adam bu değil mi? Bununla ilgili dava dosyasını neden siz kapatıp, görülen davayı durdurup bunu Suudi Arabistan’a gönderdiniz? Katil bu değil mi?’ diye sorarlarsa, ne olacak? Bunu 21 pare top atışı engeller mi?

*Bunu turkuaz halıda katili karşılamak engeller mi? Bakın bir açıklama metni yapmışlar, açıklama metninde hiçbir şey yok. Şimdi önümüzdeki günlerde anlayacağız; Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını neye karşılık Tayyip Erdoğan teslim etti? Neye karşılık?.. Türkiye Cumhuriyeti’nin onurunu neye karşılık?

*Arkadaşlar Suudi Arabistan Prensi’nin basına verdirttiği fotoğrafı görüyor musunuz? Ya senin ne işin var havaalanında onu uğurlamaya gidiyorsun? Ne işin var? Suudi Arabistan Prensi nerede? Yukarıda. Tayyip Erdoğan nerede? Aşağıda el sallıyor, ‘bana dolar gönderir misin’ diye. ‘Konuştuyduk ya, daha ne yapayım’ diyor. ‘Gelirken karşıladım’ diyor. ‘21 pare top atışı yaptım’ diyor. ‘Sen Türkiye Cumhuriyeti’nde bir adamın katledilme emrini verdin diyor ama benim için önemli olan bu değil; benim için önemli olan paradır para’ diyor ve Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını temsil eden Erdoğan, o aşağıda, prens yukarıda… Böyle bir poz veriyor dünyaya. Ya senin ne hakkın var Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarını bu hale getirmeye?

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