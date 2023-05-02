Marmarisli bar işletmecilerinden her gün eylem kararı

Pandemi dönemindeki koranavirüs tedbirleri kaldırılmasına rağmen, o dönemde eğlence mekanlarına getirilen müzik yayını saatlerine yönelik kısıtlama sürüyor. Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Barlar Sokağı’nda iş yerleri bulunan 38 işletmeci, çalışanlarıyla birlikte yaptıkları ilk eylemden sonra değişen bir şey olmayınca, bunu sürekli hale getirme kararı aldı.

Barların kapanma saati olan 01.00’in ardından, bu kez de saat 01.30’da iki eylem daha gerçekleştirildi. İşletmeciler 1 saatlik çalışma ile kazanç elde edemediklerini ve hiçbir ödeme yapamadıklarını dile getirdi. Barların kapanma saatinin 01.00’den 04.00’e alınması isteklerini yineledi.

YASAK KALKANA KADAR EYLEMLER DEVAM EDECEK

Bar işletmecileri ve çalışanları yaptıkları ortak basın açıklamasıyla, eylemlerine bu yasak kalkana kadar devam edeceklerini söyledi. İşletmelerinin ruhsatlarının ve vergi levhalarının olduğu belirtilerek, bu genelgenin artık kalkması gerektiği, ülkede salgın diye bir şey kalmadığı vurgulanıp, bu uygulamanın bir an önce sonlanması talebi dile getirildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Yaz sezonu başladı. Biz barcılar olarak salgın önlemleri nedeniyle hala çok büyük zararlar görmekteyiz. Günde 1 saat faaliyet göstererek ayakta kalamıyoruz. Kiralarımızı, çalışanlarımızın maaşları, müzik yasağı cezaları, SGK ve vergileri ödeyemiyoruz. Bırakın saat 04.00’e kadar biz de işimizi yapalım, ruhsat saatimiz doğrultusunda açık kalalım. İşletmelere destek olunması halinde yüksek karlı bir sezon geçirmeyi umuyoruz. Bu sektörde çalışan yüz binlerce insan göz önünde bulundurularak destek olunması gerektiğini de düşünüyoruz.”

BİR SAATLİK ÇALIŞMAYLA KİM PARA KAZANIR?

Salgın döneminde gece 24.00’ten sonrası için getirilen, daha sonra ise 01.00’e kadar uzatılan müzik yasağının artık kalkması gerektiğinin üzerinde durularak, “Bu yasak; kapalı alanlarda geçerli, açık alanlarda geçerli, otel içlerinde geçerli, ıssız adada geçerli, dağ başında geçerli, en başarılı izolasyonu olan mekanlarda geçerli. Çok daha vahimi; bir bekçi, polis, jandarma, kaymakam, inisiyatif gösterip istediğine covid tedbirini 01.00’de uygularken istediğine uygulamıyor. Bu adaletsizliği devlet büyüklerimizin görmesini ve ortadan kaldırmalarını istiyoruz. Tüm Türkiye’de bazı mekanlar göz yumularak her gün açık kalırken bazı mekanlarsa dünyanın en iyi, en kaliteli, en büyük yatırımı bile olsalar, her gün saat tam 01.00’de koronavirüs tedbirleri bahanesiyle kapatılıyor. Koca koca işletmeler, bünyesinde yüzlerce kişi çalıştıran yerler, kolluk kuvvetlerine yalvara yakara açık kalmaya çalışmakta” denildi.

DEVLETİN TİCARETHANELERE KARŞI ADALETİ KALMAMIŞTIR

Bu koronavirüs tedbirleri genelgesi sebebiyle, devletin ticarethanelere karşı adaletinin kalmadığı öne sürülen açıklamanın devamında şunlar dile getirildi:

“Zorlu süreçlerden geçtikten sonra hala devam eden salgın kurallarına göre, Türkiye geneline büyük katkısı olan turistik gece kulübü işletmelerinde, saat 01.00’deki kapatma uygulaması işletmeciye büyük sıkıntı yaratıyor. Binlerce belki de milyonlarca insan iş imkanlarını ve emeklerini kaybediyor. İşletmeciler, turizm sezonunun açıldığını ve devlet yetkililerinin bu konu ile ilgili artık bir karar almaları gerektiğini belirtiyor. Turistik eğlence sektöründe yüz binlerce çalışan var. Salgın nedeniyle bu insanların büyük bir kısmı mağdur oldu. Artık halk salgını unuttu. Biz de unutmak istiyoruz. Bu konuda alınan önlemler esnetilmeli ve sektör desteklenmeli. Bu ülkeye daha fazla döviz girmesi sağlanmalı.”