İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dinlediği Muğla Çökertmeli yurttaş, alevler içinde kaldığı anları; “Adama diyorum ki ‘Kardeşim sıksana suyu, öleceğim.’ Adam yolun karşısında ‘Ben burayı korumakla mükellefim, yangın buraya geçmeyecek, buradan yanarsa, köşke gidecek. Burayı yakmamamız lazım’ diyor” sözleri ile aktardı. #meralkaşener #yangın #marmaris #ormanyangınları #iyiparti #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Marmarisli yurttaş Akşener’e şok iddia bulundu! “Sıksana suyu diyorum…”