Marmaris’te 4 bin 392 hektar küle dönmüştü… Sanık ormanı yakacağını söylemiş

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yangının başladığı Küfre Koyu’nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, sorgusunda ormanı yaktığını itiraf etmesinin ardından tutuklanan Sacit Ayhan için hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Marmaris’in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran saat 20.02’de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin 5 gün boyunca bölgede takip ettiği yangını söndürme çalışmalarına 3’ü Katar’dan 44 helikopter ve 1’i Azerbaycan’dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın 5’inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektar alan kül oldu.

SABOTAJ ŞÜPHESİ

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınının ardından sabotaj şüphesi üzerine ortak çalışma başlattı.

Ekipler, yangın bölgesindeki işletmeler, 2 otel ile 2 kamp alanına ait güvenlik kamerası ile bölgedeki fotokapanlar ve plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyip, 3 bin 832 kişi ve araca yönelik sorgulama yaptı.

İncelemeler sonucu yangının, Saklı Koy mevkisinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış 3 araç lastiği ve terk edilmiş 1 motosiklet buldu.

Motosiklet sahibinin Sacit Ayhan olduğu ve hakkında ‘tehdit’, ‘basit yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’tan 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ayhan’a ait telefon, yangının çıktığı 21 Haziran’da saat 23.30 itibarıyla kapandığı için sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesi yangın çıkış noktasından konum paylaşarak Facebook hesabında mal-mülk davasıyla ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri yazdığı belirlendi.

ÖZEL EKİP KURULDU

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, yangının çıkış saati itibarıyla haber alınamayan Sacit Ayhan’ın yakalanması için inceleme başlattı.

Ayhan adına kayıtlı motosikletin bölgede bulunması nedeniyle yangının başlangıç noktasından çok uzaklaşamamış olduğu değerlendirilerek kaçış yönleri, barınma alanları ve tatlı su kaynaklarının koordinatları çıkarılıp arama alanı daraltıldı.

Ayhan, 23 Haziran’da saat 16.30 sıralarında Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet köyü Saklı Koy mevkisinde ormanda yatarken yakalandı.

Alkollü olduğu belirlenen Ayhan, gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı alanda, içinde benzin olduğu değerlendirilen 5’er litrelik 2 pet şişe ele geçirildi.

Ayhan, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İÇKİ ALMAK İSTEDİĞİ MARKETTEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

5’inci gününde söndürülen ve 4 bin 392 hektar alanın kül olduğu yangını çıkaran Sacit Ayhan’ın, olaydan 1 saat 50 dakika önce veresiye içki almak için girdiği marketteki görüntüleri ortaya çıktı.

Ret cevabı alınca tartıştığı market işletmecisini tehdit eden ve dükkandan çıkıp motosiklete binen Ayhan’ın, yangın çıkardığı Bördübet’in Yedi Adalar bölgesine gittiği öğrenildi.

İDDANAME HAZIRLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanık Sacit Ayhan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

10 yıldan az olmamak üzere 20 yıla kadar hapis cezası uygulanması talep edilen Ayhan’ın iddianamede yer alan savunmasında, babasının kendisini dışladığı için intihar etmek istediğini, sigara izmaritlerini önce normal şartlarda barakasındaki küllüğe attığını ancak ormanı yakmak istediği için söndürmeden üç farklı yerde ormana attığını söyledi. Ayhan, benzin kullanmadığını, çakmak ile yalnızca sigarasını yaktığını belirterek suçlamaları kabul etti.

Şüphelinin kardeşi Kemal Ayhan’ın savcılıktaki ifadesi iddianamede yer aldı. Ayhan, ağabeyi Sacit ile 3 yıldır husumetli olduklarını anlatarak, “21 Haziran tarihinde beni arayarak, ‘Yakacağım, siz güçlüsünüz, gidin ihbar edin’ dedi. Yangından haberdar olduktan sonra babama Sacit’i sordum. Değirmenyanı’na gittiğini ve geri dönmediğini söyledi” dedi.

Baba Kadir Ayhan da ifadesinde oğlunun barakadan gittiğini, daha sonra kendisinden haber alamadığını, akşam aradığında telefonun meşgul olduğunu anlattı.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edilirken, ilk duruşmanın 9 Kasım’da görüleceği öğrenildi. (DHA)

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