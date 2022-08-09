Marmaris’te gözaltına alınan çevreciler serbest bırakıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde mahkeme kararıyla durdurulan inşaatın devam etmemesi için dün gece nöbet tutan, bugün öğle saatlerinde de “Ulaşımı engelledikleri“ gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 12 aktivist ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kızılbük Koyu’nda mahkeme kararıyla durdurulan inşaatın devam etmemesi için dün gece nöbet tutan, bugün öğle saatlerinde de “Ulaşımı engelledikleri “ gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 12 aktivist ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin, ruhsatların iptal edilip kaçak yapı yıkılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

“BU İNŞAAT NE YANGIN NE İNŞAAT YASAĞI DİNLEMİYOR”

Turizm bölgelerinde yaz aylarında inşaat yasağı olduğunu fakat SİNPAŞ şirketinin bu yasağa ve hatta geçen yıl yanan orman yangınlarına bile aldırış etmeyip inşaatı sürdürdüğünü belirten Beytekin, “Bu inşaat ne yangın, ne inşaat yasağı dinlemeden çalışmalarını sürdürdü. Mahkeme kararını kapılarının önünde açıklarken bile arkada çalışıyorlardı. Biz bunların hiçbir sözüne inanmıyoruz. Kendileri açıklama yapıp ‘Durumu KAP‘a bildirdik ve inşaatı durdurduk’ demelerine rağmen inşaata devam ettiler. Bunu belediye videolu olarak çekti ve şu anda içeride 500 kişi var. Burada ikamet edip çalışıyorlar. Biz içeriye girerek kontrol yapamıyoruz. Bunun sebebi de oradaki Milli Parklar Müdürlüğü’ne ait kapının anahtarının SİNPAŞ’a teslim edilmesi. Yani bu şirketin kendisine ait olmayan, talan ettiği 50 dönüme yakın milli park var ve buna rağmen Milli Parklar Müdürlüğü tavuğu tilkiye emanet eder gibi bu kapının anahtarını SİNPAŞ’a emanet ediyor” dedi.

“KAPI KAPALI DURDUKÇA SUÇÜSTÜ YAPILAMAZ”



O kapının kapalı olduğu sürece inşaatın devam etmesini suçüstü yapamayacaklarını da belirten Ufuk Beytekin şunları söyledi:

“Orada kapalı durdukça biz onların içeride ne yaptığını bilemiyoruz. Belediye ya da emniyet burayı kontrole gelse bile inşaat sahasına bir kilometreye yakın yol var. Kapı kapalı olduğundan suçüstü yapma olanağı ortadan kalkmış durumda. Yani her türlü tedbiri almışlar. Biz dün gece sabaha kadar 4 arkadaşımızla nöbet tuttuk. Tanker yakaladık ve içeri sokmadık. Sabaha kadar orada bekledik. Öğle saatlerinde de emniyet güçlerince savcılığın ulaşımı engelliyorsunuz diye uydurma bir sebeple gözaltı yaptılar.”

“DAHA BÜYÜK EYLEM YAPACAĞIZ”

Açıklamalarında Marmaris Belediyesi’nin ruhsatları iptal etmesi gerektiğini de belirten Beytekin, “Biz bunu sürekli söyledik bu hala yapılmadı. İnşaatı mühürleyebilirsiniz ama zaten SİNPAŞ bu kentin, bu adalet sisteminin sahibi gibi davranıyor, mühür filan dinlemiyor. Avukatı, ‘Keserler cezayı iptal ettiririz, ettiremezsek de öderiz’ diyor hakimin huzurunda. Böyle bir tarzı olan şirket bunlar. Yetkililerden rica ediyoruz. Bu inşaatı durdurun. Zaten ruhsat iptali için de dava açtık biz. Bu ruhsatların da uygunsuz olduğunu iddia ediyoruz. Birkaç ay içinde bu davalar da sonuçlanır. Biz bu inşaatın kamulaştırılıp yıkılarak halkı tanımayıp çevreyi talan eden, kendi çıkarları için her şeyi yok sayan insanlara karşı bu alanın bir ibret anıtı olmasını istiyoruz. Bundan sonra büyük bir eylem yapacağız. Ülkenin sanatçısı, aydını, odası, barosundan çok kişiyi davet ederek bu kente sahip çıkacağız” diye konuştu.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

İfadesi alındıktan sonra Marmaris Adliyesi önünde açıklama yapan çevreciler sloganlar atarak tepkilerini sürdürdü. Eylemcilere Marmaris’teki diğer çevreciler de destek verdi. Konseyin Basın Sözcüsü Halime Saman açıklamasında, “Hakkımızda yol olmayan bir yerde ulaşımı engellemek suçlamasıyla gözaltı gerçekleşti. Olmayan yola nasıl ulaşımı engellemişiz artık bilemiyoruz” dedi.

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