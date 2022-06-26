Marmaris’te günler süren yangının ardından soğutma çalışması

Marmaris’te 4 bin 500 hektar alanda etkili olan orman yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Salı günü akşam saatlerinde başlayan ve Cuma günü akşam saatlerinde tamamen kontrol altına alınan Marmaris yangınında yanan sahalarda soğutma çalışması aralıksız sürüyor. Yeşil örtüye yakın bölümlerde yangının tekrar patlamasına önlemek için orman işçileri tarafından sürekli olarak su sıkıyor.

Marmaris’e diğer illerden gelen orman yangın söndürme ve diğer yardımcı ekipler bölgeden ayrılırken, Muğla bölgesinde ve yakın çevrelerdeki ekipler yanan sahada kaldı. Ekipler yeşil örtünün bulunduğu alanlardaki yanan sahalarda gece gündüz soğutma çalışmasını sürdürüyor. (İHA)

İlginizi Çekebilir Marmaris’te ormanı yakan Sacit Ayhan’ın babası özür diledi İlginizi Çekebilir Marmaris’teki yangında dumandan zehirlenen kaplumbağa hayata döndürüldü