Marmaris’te kiralık ev fiyatları çıldırdı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki kiralık evler son bir yılda yüzde 60’ın üzerinde zamlandı. 2+1 eşyalı bir eve en düşük 7 bin TL’den yıllık peşin ödeme isteniyor. İçmeler Mahallesi’ndeki bir eve ise 60 metrekare 1+1 bir ev için aylık 24 bin TL’lik kira bedeli yıllık peşin isteniyor.

Mustafa SARIİPEK

Corona virüsü salgını ve ardından üst üste gelen zamlar nedeniyle Muğla’nın Marmaris ilçesindeki kiralık evlerin kiraları fahiş oranda zamlandı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre, 60’ın üzerinde zamlanan kira bedelli İstanbul fiyatlarını geride bıraktı. Marmaris’te stüdyo evlerin kiraları bin 500- 2 bin, 1+1 evlerin kiraları 2 bin- 2 bin 500, 2+1 evler ise 3 bin – 3 bin 500 TL’yi gördü. 2+1 eşyalı bir eve en düşük 7 bin TL’den yıllık peşin ödeme isteniyor. Bu rakamlar deniz gören evler içinse katlanıyor. İçmeler Mahallesi’nde 60 metrekare 1+1 eşyalı ‘kısmi’ deniz manzaralı evler aylık 24 bin TL’yi buluyor. Dairenin kira bedeli peşin veya 2 taksit halinde isteniyor.

Marmaris’te ev kiraları her geçen yıl uçuyor. Kiralık ev fiyatları son yıllarda büyük artış gösterdi. Fiyatlardaki artış kiracıları zor durumda bırakırken, ev sahipleri durumdan memnun. 2 bin 800 TL asgari ücretle geçimini sağlayan bir ailenin en büyük giderini kira bedeli oluşturuyor.

MÜLK SAHİPLERİ MEMUR YA DA KAMU GÖREVLİSİ İSTİYOR

Marmaris’te emlak müşavirliği yapan Kaan Kaya da artan fiyatlardan şikayetçi. Sözcü’ye konuşan Kaya, “Marmaris’te Kiralık emlak fiyatları geçen yıla göre yüzde 60-70 artmış bulunuyor. Bugün Marmaris’te stüdyo evlerin kiraları bin 500- bin 700, 1+1 evlerin kiraları 2 bin-2 bin 500, 2+1 evler ise 3 bin TL’yi gördü. Ev sahipleri kiralama konusunda memur ve kamu görevlilerini tercih ederken, serbest meslek ve esnaf olduğu zaman kiralama yapma konusunda şartları zorlaştırıyorlar. Ya daha çok depozito ve peşinat istiyorlar ya da kiralama yapmıyorlar. Evlerini eşyalı olarak kiralayanlar ise mümkün olduğu kadar uzun süreli ödeme talep ediyor. İlan paylaşım sitelerinde arama yaptığınızda 2+1 eşyalı bir eve 7 bin TL’den yıllık peşin ödeme istiyorlar. Bu istenilen kira bedellerini kim, hangi gelirle ödeyecek. Asgari ücretin 2 bin 800 lira olduğu ülkemizde insanlar en doğal yaşam haklarını bile elde edemiyor” dedi.

EMLAK MÜŞAVİRİYİM KENDİME EV BULAMIYORUM

Salgının başladığı dönemde ortaya fırsatçıların da çıktığını belirten Kaya, “Geçtiğimiz iki yılda yaşanan salgını fırsat bilen bazı ev sahipleri yaz döneminde evlerini günlük kiralama yapmaya başladı. Özellikle yaz döneminde emlakçılar tarafından tatilcilere konaklamada alternatif olarak çıkarıldı. Ama fiyatlar dudak uçuklatıyor. Geçen Ağustos ayında bir müşterime günlük 2 bin 500 TL den ev bulamadım. Ben emlak danışmanlığı yaptığım halde şu anda kendime uygun fiyatlı 2+1 ev bulamıyorum, gerisini artık siz düşünün. Şimdiden yaz dönemi için çalışma yapan emlakçılar var. Gayrimenkul danışmanlığı yapmayan kişiler bile günlük kiralama işi yapmaya başladı. Yasal şartları yerine getirmeden sorumluluk almadan bu işi yapıyorlar” diye konuştu.

MERKEZE UZAK MAHALLELER BİLE PAHALI

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu Emlak Müşaviri Çetin Aksu, Marmaris merkeze uzak mahalleler olan Hisarsönü, Orhaniye, Selimiye, Bozburun ve Söğüt, gibi bölgelerde bile kiralama bedellerinin arttığını söyledi.

Aksu, “Şu anda buralarda geçen yıla oranla iki mislinden de yukarıya çıktı. Rakamlar 1.5- 2 bin TL den başlıyor. Normal apartman dairelerinin bile konum ve oda sayısına göre yaz aylarında ortalama günlük kiralama bedelleri 500 ile bin TL aralığında kabul görüyor. Bizler emlakçılar olarak zoru yaşıyoruz. Özellikle mülk sahiplerinin kiralama ve satış politikalarındaki artışların sorumluluğu emlakçılara yükleniyor. Bu durum bizi zorluyor ve talep sahipleri tarafından sürekli hakaret ve şikayetlere maruz kalıyoruz. Maalesef bu durum hepimiz için çok zor” dedi.

KİRALAR NE KADAR?

Armutalan Mahallesi: Yunus Nadi Caddesinde 230 metrekare 3+1 full eşyalı (tüm mutfak aletleri dahil), 4 balkon, teras, ebeveyn banyosu, 2 banyo bulunan her odası klimalı dubleks aylık 10 bin TL kiralık lüks daire. Yıllık olarak veya 1 Nisan 2022’ye kadar sadece kış sezonu için kiralanabilir. Bir kira bedeli depozito istenmektedir.

Çıldır Mahallesi: Ahu Hastanesi yakınında ful eşyalı konforlu, 95 metrekare 2+1 ful eşyalı, ara kat düz daire, elektrikli panjur sistemi, asansörlü, görüntülü diyafon, geniş balkonlu aylık 7 bin TL.

Hatıpirimi Mahallesi: Amfi Tiyatro civarı 3+1, kapalı otoparklı lüks özellikleriyle ve akıllı ev teknolojili, havuzlu, asansörlü, kapalı otoparklı, alttan ısıtma ve soğutma sistemli, ısı ve ses yalıtımlı 110 metrekare aylık 11 bin 500 TL.

İçmeler Mahallesi: Kayabal Caddesinde kısmi deniz manzaralı şehrin tam merkezinde 60 metrekare 1+1 eşyalı aylık 24 bin TL. Dairenin kira bedeli peşin veya 2 taksit halinde ödenmektedir.(Aylık ödeme yoktur)

Kemeraltı Mahallesi: Marmaris merkezde havuzlu sitede eşyalı kiralık 2+1 dubleks aylık 6 bin TL. Kira bedeli senelik peşin.

Denize, yerel pazara, eczanelere, sağlık kuruluşu, yat limanı, eğlence merkezi ve zincir marketlere yürüme mesafesinde 90 metrekare 3 + 1 kapalı mutfak, yan cepheden deniz gören büyük balkonlu daire. 7 bin 500 TL kira bedeli 1 yıllık kira ve depozit peşin alınacaktır.

Siteler Mahallesi: Şahane orman manzaralı doğa eşliğinde, sakin sessiz ve nezih bir konumda, denize sadece yürüme mesafesinde genç ve konforlu 2+1 şık dubleks dairemiz, komple eşyalı ve mobilyalı şekilde aylık 7 bin TL. Evcil hayvan kabul edilmemektir. Hasar, zayi, kırık, vb. için girişte hasar depozitosu alınmaktadır.

Denize 40 metre, alış veriş merkezlerine yürüme mesafesinde, asansörlü, üçüncü kat deniz manzaralı, iki ayrı balkon, iki ayrı klima, içi komple yenilenmiş 45 metrekare 1+1 daire. Yaz sezonunda aylık olarak Mayıs ayı (30 gün) 8 bin, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları 11 bin 500, Eylül ayı 8 bin 500 TL (+depozit + elektrik + su) Evimiz en fazla üç kişilik olup, kalabalık aileler için uygun değildir.

Orhaniye Mahallesi: Keçibükü Sokakta geniş bahçeli 110 metrekare 2 +1, ön ve arkada geniş balkon, full beyaz eşyalı, kıyafet dolapları, termosifon, güneş enerji, otopark, ısı pompası sistemi ve petekler hazırdır. Denize 200 metre mesafede yıllık 60 bin TL ve kira bedeli yıllık peşin olarak ödenir.

Selimiye Mahallesi: Marina içerisinde 1+1, 60 metrekare 2. Kat yıllık 110 bin TL ve kira yıllık peşin alınır. (Aylık 9 bin 167 TL’ye geliyor)

Söğüt Mahallesi: Deniz manzaralı 6 aylık 35 bin TL veya yıllık 55 bin Lira peşin olarak kiralıktır.

Tepe Mahallesi: Kordon Caddesinde full eşyalı 2+1 daire. Yıllık kiralamada aylık fiyat 6 bin TL olup; yıllık peşin ödeme ve kısa dönem kiralamada fiyatlandırma farklılıklar gösterir.

Turunç Mahallesi: Denize ve çarşıya çok yakın, otopark sorunu olmayan temiz site içinde, bağımsız giriş. Kendine ait şık peyzajlı bahçe kullanımı, açık mutfak, çift wc. Banyo, ekstra depo alanı (kiler) özenle dekore edilmiş eksiksiz temiz eşyalı 120 metrekare kapalı kullanım alanına sahip 3+1 bahçe dubleksi. Kira aylık 6 bin 500 TL +depozit.

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