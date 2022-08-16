Marmaris’te Milli Park’taki demir kapı 450 metre daha aşağıya çekildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Kızılbük Koyu’nda SİNPAŞ GYO’nun otel-devre mülk projesine karşı çıkarak hukuksal kazanımlar elde eden Marmarisli çevreciler bir yenisini daha kazanarak Milli Parklar sınırı içindeki demir kapının 450 metre daha aşağıya çekilmesini sağladı.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın Marmaris ilçesinde milli parkın sınırları içerisinde yer alan Kızılbük Koyu’nda SİNPAŞ GYO’nun otel-devre mülk projesi inşaatının mahkeme kararıyla durdurulmasının ardından çevreciler yeni bir kazanım daha elde etti.

Milli Parklar’a ait arazi üzerindeki demir kapının anahtarının Sinpaş yönetiminden alınmasını isteyen çevreciler bunda da başarı sağladı. Kapı 450 metre daha aşağıya çekildi. Çevrecilerin nöbeti burada devam edecek.

Hatırlanacağı üzere mahkeme kararıyla durdurulan inşaatın devam ettiği görüntülerle ispatlanmasının ardından girişte nöbet başlatılmıştı. Nöbetin 5’inci gününde önemli bir gelişme yaşandı.

Marmaris Kent Konseyi Ekolojik Mücadele Komitesi üyesi Av. Arzu Alper ilk açıklamayı gerçekleştirerek, “Milli Parklar kamunun kullanımına açıldı. O utanç kapısı kaldırıldı. Koylar bizimdir” dedi.

Marmaris Kent Konseyi Ekolojik Mücadele Komitesi Basın Sözcüsü Halime Saman ise, “Yaşam savunucularının bugün bir kazanımı sonucu utanç kapısının sorumluluğu Sinpaş’tan alındı. 450 metre daha içeriye gelerek yeni bir mevzi kazandık. Artık bir utanç kapısı kaldı. O da Sinpaş’ın bu yeni kapısı. Bu kapı da Milli Parklar sınırı içinde. Şirketin tapulu arazileri 250-300 metre daha aşağıda. Bu utanç kapısını da kaldıracağız” diye konuştu.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Marmaris Kent Konseyi attığı bir tweet ile “Nöbetimizin 5. Gününü tamamlamak üzereyken 450 metre mevzii kazandık. Yeni nöbet alanımıza yerleşiyoruz. Hala daha milli parkın işgal edildiği yeni bir kapı yaptılar. Onu da kaldıracağız” ifadelerine yer verdi.

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