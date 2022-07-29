Marmaris’te orman yangını: Alevler otele sıçradı

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı. Yangının yakınlardaki bir okula ve otele de sıçradığı öğrenildi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi Turunç karayolu yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

Marmaris Belediyesi ile Orman İşletme Şefliği’ne ait 24 arazöz 80 orman işçisi ile 7 uçak 5 helikopterin müdahale eteği yangına vatandaşlarda yardımcı oluyor.

ALEVLER EVLERE ÇOK YAKIN

Tatil sitelerindeki evlerin dibinde başlayan ve hızla büyüyen yangın tatilcilerde şok etkisi yarattı. Helikopterlerin alevlerin çok yaklaştığı evlerin üzerine su atmaya başladığı ve bölgedeki evlerin tahliye edildiği belirtildi.

İtfaiye ve orman ekipleri alevlerin sitelerin içine girmemesi için yoğun mücadele verdikleri öğrenildi. Yangınında ilk belirlemelere göre bir ev ve Turizm Meslek yüksekokulu binasının zarar gördüğü 3 arabanın ise yandığı 13 hanenin boşaltıldığı bilgisi alındı.

OGM: YANGINA MÜDAHALE 10 DAKİKADA YAPILDI

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yerleşim yerlerinde panik yaratan yangın ile ilgili açıklama yaptı. Yangına müdahalenin 10 dakikada gerçekleştirildiğini açıklayan OGM, “5 uçak, 8 helikopter, 40 arazöz yeşil vatanımızı korumak için alevlerle mücadele ediyor” açıklamasında bulundu.

PANİK ANI KAMERADA

Yangını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşların yaşadığı panik sosyal medyaya yansıdı. Bir vatandaşın Meslek Yüksek Okulu’na bağlı oteldeki yangını görüntüleyerek, “Yanıyor. Otelimiz yanıyor” feryatlarında bulunduğu görüldü.

Jandarma ve polis ekipleri henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın ile ilgili bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

YANGIN OKULA VE OTELE SIÇRADI

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek Okulu’nun alev aldığı ve yanmaya başladığı belirtildi.

Otelin 4 ve 5. katlarındaki yangının söndürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Otelde çalışanlar tahliye edildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangının meydana geldiği uygulama oteli önüne giderek açıklamalarda bulundu. Oktay, şunları söyledi:

* “Büyük yangının yıl dönümünde yine bir yangın faciası yaşıyoruz. İçmeler’de çıkan yangına itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Havadan da müdahalenin yapıldığı yangında Uygulama Oteli’nde ve çevresindeki alevleri söndürme çalışmaları hızla devam ediyor.

* Tüm vatandaşlarımızdan söndürme ekiplerinin işlerini kolaylaştırmak için gerekmedikçe trafiğe çıkmamalarını, yolları işgal etmemelerini önemle rica ediyorum. İyi haberler verebilmek umuduyla tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum.”

DENİZ TRAFİĞİNE YANGIN MÜDAHALESİ

Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre, Sahil Güvenlik unsurları tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

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