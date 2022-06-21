Marmaris’te orman yangını: ‘Rüzgar oldukça şiddetli’

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiindeki Amazan Koyu Yedi Adalar bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı. Yangına hava karardığı için havadan müdahale edilemezken, karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci teyakkuz halinde yangına müdahale edildiğini belirtirken, Marmaris Belediye Başkanı Oktay rüzgarın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki orman yangınından sonra akşam saatlerinde Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi’nde 20.00’de Bördübet Mevkii, Küfre Koyu ile bu iki bölgenin ortasında 3 noktada aynı anda başlayan orman yangını devam ediyor. Gece olması nedeniyle yangına sadece karadan müdahale yapılabiliyor.

Orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken havanın da kararmasıyla birlikte yangına uçak ve helikopterlerin müdahale şansı bulunmuyor. Yangın alanlarına giden yollar kontrol altına alınarak girişler yasaklandı.

Gün batımına kadar yangına 2 helikopter ile müdahale edildi. Yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edilirken Antalya, Denizli ve İzmir orman bölge müdürlüklerinden de çok sayıda ekip bölgeye gönderildi.

VATANDAŞLAR TEYAKKUZDA

Arazinin çok sarp ve dağlık bölge olması nedeniyle dört koldan karadan ulaşmaya çalışılıyor. Geçen yıl orman yangınlarında organize olan STK’lar bu yangında da yine büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, yangın alanında lazım olabilecek her şeyi bölgeye götürerek yangın ekiplerinden görev bekliyor.

Koordineli olarak çalışan vatandaşlardan bazıları ise rüzgar ölçümlerini ilgililere ulaştırdıklarını sosyal medya hesaplarından açıkladı. Bu gece vadiler başta olmak üzere yüksek alanlarda da rüzgar hafifleyecek. Rüzgarın hafiften kuzeye dönüyor olması ise bölgedeki Club Amazon ve Bördübet’teki yerleşim merkezlerini etkileyebileceği de verilen bilgiler arasında.

HAVADAN SÖNDÜRME GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA BAŞLAYACAK

Hava ve rüzgar durumunun incelenmesinde en sıkıntı verici yanı ise rüzgarın öğleden sonra artacağı yönünde. Bu nedenle de havadan söndürme işlemine çok sayıda helikopter ve uçak ile yapılmasının planlandığı aktarılıyor.

Öte yandan yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Marmaris Ticaret Odası’na kayıtlı, yangına müdahalede kullanılmak üzere dozer, kepçe ve ekskavatörleri olanların araçlarını yangın bölgelerine göndermeleri için çağrı yapıldı.

Hisarönü Mahallesi’nde yaşayan gençlerin oluşturduğu ekipler bölgede su tankerlerini doldurma çalışmalarına katılıyor.

BAKAN KİRİŞCİ: TEYAKKUZ HALİNDE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangınla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Kirişci, “Marmaris’teki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02’de başladı. 20.10’da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor” ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Muğla / Marmaris’te çıkan orman yangınına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları Yeşil Vatanımızı alevlere karşı korumak için fedakarca mücadele ediyor. Muğla / Marmaris’te farklı noktalarda çıkan orman yangını ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz buradayız. Görevimizin başındayız. 576 personel, 144 arazöz, 13 dozer. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için büyük bir gayretle çalışıyoruz” denildi.

‘YANLIŞ VE SPEKÜLATİF BİLGİ’ UYARISI

Orman Genel Müdürlüğü, ‘Önemli duyuru’ notuyla yaptığı duyuruda “Yangınların ardından sosyal medyada yayılan yanlış ve spekülatif bilgilere karşı dikkatli olalım. Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz” uyarısında bulundu.

İKİ BAKAN BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye hareket etti.

MSB: İŞ MAKİNESİ, YANGIN SÖNDÜRME ARAÇLARI VE PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada yangına destek için görevlendirme yapıldığı belirtildi. MSB’nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda “Deniz Kuvvetlerimize ait İHA tarafından Marmaris Yedi Adalar bölgesinde tespit edilen yangın hemen Orman Genel Müdürlüğüne bildirilmiş, Muğla Valiliğinin talebi üzerine yangın söndürme çalışmalarına destek için iş makinesi, yangın söndürme araçları ve personel görevlendirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

AFAD: 4 İLDEN EKİPLER GÖREVLENDİRİLDİ

Yangınla ilgili bir açıklama da AFAD’dan geldi. AFAD’ın duyurusunda “Bölgede meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde devam etmektedir. Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya’dan AFAD ekipleri görevlendirilmiş; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak’taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir” bilgisi paylaşıldı.

AFAD’ın yeni açıklamasında gelişmelerin takip edildiği aktarılarak, “Bölgede devam eden çalışmalarda; 592’si OGM personeli olmak üzere toplam 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinası görevlendirilmiştir. AFAD Mobil Koordinasyon TIR’ı ile 2 adet mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir” denildi.

ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın esnasında alevler Bördübet yolu üzerinde ekiplerin bekleme noktasını tehdit edince bölge acilen tahliye edildi. Yangının yaklaşması üzerine ekipler bölgeyi hızlıca tahliye etti. Tahliye esnasında yaşanan hareketlilik ve telaş, kameralar tarafından görüntülendi.

CHP’Lİ VEKİLDEN ‘GECE GÖRÜŞ HELİKOPTERİ’ ÇAĞRISI

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, yangın bölgesine giderek yanan alanları yerinde inceledi. Erbay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* “Geçen sene maalesef Marmaris’te yaşadığımız felaketi bir daha yaşıyoruz. Marmaris’imizde yine büyük bir yangın çıktı.

* Maalesef büyüyecek gibi gözüküyor. Gece durdurulması çok mümkün olmayan bir yangın.

* Geçen sene yangınlarda felaketi yaşarken sonuna doğru gece görüş helikopterleri çıkmıştı.

* Onlar eğer olursa müdahale edebilirsek iyi olur. Bu bölgede ağaçları keserek yangına müdahale edilmeye çalışılıyor.”

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI: RÜZGAR OLDUKÇA ŞİDDETLİ

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın bölgesinden son durumu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla açıkladı. Oktay, “Değerli hemşehrilerim, akşam saatlerinde Bördübet mevkiinde orman yangını meydana geldi. Yangına tüm ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Tek amacımız bir an önce kontrol altına almak. Maalesef ki en büyük olumsuzluğumuz şu anda rüzgarın oldukça şiddetli olması. Rüzgardan kaynaklı durumumuz çok da parlak gözükmüyor. Gelişmeler oldukça size bilgi vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“TEK TALEBİMİZ GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLERİN ACİL OLARAK BÖLGEYE GÖNDERİLMESİ”

Oktay, ikinci paylaşımında da “Hava kararmadan yapılan havadan müdahale maalesef şu anda yapılmıyor. Tek talebimiz gece görüşlü helikopterlerin acil olarak bölgeye gönderilmesi. Yoksa yine bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Yetkililerin bu çağrımızı bir an önce duymasını bekliyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir THK uçakları 4 milyon dolara kanatlandı İlginizi Çekebilir ‘Kapasitesi yetersiz’ dedikleri THK uçakları 2022 filosunun en büyüğü oldu İlginizi Çekebilir İmzalar atıldı: THK uçakları ihalesiz bakanlık hizmetine verildi İlginizi Çekebilir Efsane geri döndü: ‘Vizontele’ diyerek dalga geçtikleri THK uçakları uçuşlara başladı