Marmaris'te tatilcilerin koylarda bıraktığı çöpler gönüllülerce temizlendi

MUĞLA (AA) – Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te, tatilcilerin yaz aylarında kirlettiği koylarda çevre temizliği yapıldı.

Marmaris Belediyesince düzenlen etkinlikte, yerli ve yabancı turistlerin yaz döneminde yoğunluk oluşturduğu Kızılkum, Cennet Adası ve Bencik koylarında temizlik çalışması yürütüldü.

Belediyenin temizlik ekiplerine, AKUT ve Marmaris Kent Konseyi üyeleri ile çevreci gönüllüler eşlik etti.

Çevre etkinliğine katılanlar, koylardaki plastik ve çam şişeler başta olmak üzere tüm atıkları toplayarak çöp torbalarına doldurdu.

Koyların dik yamaçlarında ise AKUT ekipleri temizlik yaptı. Halatlar yardımıyla yamaçlardan aşağı inen AKUT gönüllüleri, topladıkları atıkları yukarı çıkardı.

AKUT ekiplerinin, en fazla atık bulunan Bencik Koyu'ndaki temizlik çalışması 4 saat sürdü.

Koylardan toplanan yaklaşık 100 torba çöp teknelerle karaya çıkarıldı. Çöpler katı atık depolama ve ayrıştırma tesisine gönderildi.