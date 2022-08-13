Marmaris’teki projede inşaat devam edince, çevreciler de yeniden nöbete başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde milli parkın sınırları içerisinde yer alan Kızılbük Koyu’nda otel-devre mülk projesinin inşaatının mahkeme kararıyla durdurulmasına rağmen devam ettiği görüntülerle tespit edildi. Çevreciler de bu olay üzerine yeniden nöbete başladı.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde milli parkın sınırları içerisinde yer alan Kızılbük Koyu’nda otel-devre mülk projesinin inşaat alanı mahkemenin “ÇED raporu gereklidir” kararının ardından Marmaris Belediyesi ekiplerince mühürlenmesine rağmen çalışmaların sürdüğü ortaya çıktı.

MÜHÜRE RAĞMEN İNŞAATA DEVAM

Marmaris Kent Konseyi Ekolojik Mücadele Komitesi Basın Sözcüsü Halime Saman, bölgedeki kontrollerde çalışmaların durmadığını ve denizden yapılan çekimlerde de bunu ispatladıklarını söyledi.

Saman, “Mahkeme kararı ve mühürleme işlemine rağmen bugün SİNPAŞ’ın çalışmalarına ara vermediğini görüntülerle tespit ettik. Bu sebeple nöbet eylemimiz an itibari ile başlamıştır. Milli Parkımızı korumak üzere tüm yaşam alanı savunucularını yarın nöbet alanına bekliyoruz” açıklaması yaptı.

Kent Konseyi sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımlarla duyarlı vatandaşları nöbete davet etti. Çok sayıda çevre grupları Marmaris’teki eyleme destek verdiğini açıkladı.

İNŞAATIN DURMADIĞI GÖRÜNTÜLERLE İSPATLANDI

SİNPAŞ GYO tarafından yürütülen inşaat, mahkeme kararı sonrası belediye ekiplerince 10 Ağustos Çarşamba günü mühürlendi. İsmini vermek istemeyen bir çalışan ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

*Zabıta 16:00’da inşaatı durdurdu. 16:30’da çalışanlar geri çağrılarak iş başı yaptırıldı. Bina içerisinde 100 kişiye yakın işçi elektrik ve mekanik bölümlerinde çalışıyor.

*Çok geniş bir alanda çalışma yapılıyor. Sabahları işe giderken tepelerde kepçelerin yol açtığını görüyoruz.

*30 bin metrekarelik alanda sözleşme var ama 50 bini geçti. Arka koyda da yüzme alanı yapılacak. Oraya da yol yapılıyor. Ağırlıklı çalışma devre-mülk. Kaba inşaat başlamadı.

YÖNETİM İNŞAATA TEKNEYLE GİDİYOR İDDİASI

Kapıda yeniden başlayan nöbet nedeniyle bugün içeriye işçi girişi yapılamadı. Fakat içeride kalan 25-30 kişilik ekibin çalışırken görüntülerine de ulaşıldı. Bu arada verilen bilgiler arasında şirket yönetiminin inşaata tekneyle gittikleri de yer aldı.

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