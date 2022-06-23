Marmaris’teki yangına kaç araç ve personel müdahale ediyor? OGM açıkladı…

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangına 2 bin 851 personel, 815 araç, 27 helikopter ve 14 amfibik uçak ile müdahale edildiğini duyurdu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Bördübet Amazon Koyu’nda Salı 20:00 sıralarında başlayan, orman yangınına müdahale sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Marmaris’teki orman yangınına müdahale eden araç ve personel sayılarını açıkladı.

27 HELİKOPTER,14 AMFİBİK UÇAK GÖREV YAPIYOR

OGM paylaşımında, yangına havadan 27 helikopter ve 14 amfibik uçak, karadan ise toplam 2 bin 851 personel, 348 arazöz, 57 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 815 araç, 7 OGM dozeri olmak üzere 108 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait 20 TOMA’nın görev yaptığını duyurdu.

OGM paylaşımında ayrıca yangın nedeniyle 7 kişinin dumandan etkilendiğini, 3 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

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