Marmaris’ten sevindiren haberi belediye başkanı duyurdu

Türkiye günlerdir art arda gelen yangın haberleriyle sarsılırken Muğla’nın Marmaris ilçesinden sevindiren bir haber geldi. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçedeki yangınların son bulduğunu duyurdu.

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan yangınlarda 13 bin hektar kül oldu. Türkiye’yi yasa boğan yangınlara günlerdir müdahale sürerken Belediye Başkanı Mehmet Oktay sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

NİHAYET SON BULDU

Yangınların söndürüldüğünü yayımladığı bir videoyla duyuran Başkan Oktay, “Değerli yurttaşlarım, yangın nihayet son buldu ve soğutma çalışmaları başladı. Bu süreçte yüreği bizimle atan herkese teşekkür ederiz. Bundan sonra hep birlikte yaralarımızı saracağız. Marmarisimizi tekrar güzel günlerine kavuşturacağız. Hepimize çok büyük geçmiş olsun” dedi.

İLÇEDE YANGIN ÇIKAN BÖLGELER

– Orhaniye yerleşim yerleri yakınına kadar gelen yangın kontrol altına alındı. Şu an bir risk teşkil etmeyen yangında kontrollü bir şekilde soğutma işlemi devam etmektedir.

– Turgut Mahallesinde yerleşim yerlerine yakın bölgelerde soğutma çalışmaları devam etmektedir.

– Hisarönü ve Değirmen Yanı’nda yangın kontrol altına alınmış soğutma çalışmaları devam etmektedir.

– Marmaris ilçesi İçmeler, Turgut Mahalleleri ve Orhaniye Mahallesi Keçibükü mevki önlem amaçlı tahliye edilmiştir.

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