Mart ayında 22 bin kişi uyuşturucudan gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Mart ayında 9 bin 596 kırsal, 1206 şehir operasyonu yapıldığını, terörden arananlarda 1’i kırmızı, 1’i yeşil, 1’i gri, 1’i liste dışı kategoride olmak üzere 4 sözde üst düzey terörist ile toplam 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası Hatay’da 167, Kahramanmaraş’ta 68, Gaziantep’te 9, Adıyaman’da 35, Malatya’da 47, Şanlıurfa’da 5, Osmaniye’de 13, Diyarbakır’da 1 olmak üzere toplam 345 çadır kent kuruldu. 656 bin 553 çadırda, toplam 2 milyon 626 bin 212 vatandaş barındırıldı.

Deprem bölgesindeki 10 ilde toplam 305 konteyner kent kuruldu. 132 bin 447 konteyner kurulumu planlanırken; kurulan 49 bin 202 konteynerde 78 bin 718 kişi barındırıldı.

Deprem bölgesinde 2 milyon 53 bin 177 binanın hasar tespiti gerçekleştirilirken; 313 bin 325 bina, 893 bin 510 bağımsız bölüm acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve yıkık olarak tespit edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda jandarma tarafından 995 bin 413 kişinin tahliyesi gerçekleştirilirken; toplam tahliye olan kişi sayısı 1 milyon 529 bin 344 oldu.

80 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mart ayında yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında; 1’i büyük, 36 orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 596 kırsal, 1206 şehir operasyonu yapıldı. 80 terörist etkisiz hale getirildi. Terörden arananlarda 1’i kırmızı, 1’i yeşil, 1’i gri, 1’i liste dışı kategoride olmak üzere 4 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütleriyle irtibatlı olan ve yardım/yataklık yapan 1798 şüpheli gözaltına alındı, 277’si tutuklandı. Tüm terör operasyonları sonucunda mart ayında; 43 sığınak, 59 silah, 34 mayın, 41 el bombası, 257 kilogram patlayıcı, 37 bin 780 mühimmat ele geçirildi. 7 terör eylemi de engellendi.

1 Ekim 2022-15 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan sonbahar-kış dönemi için 246 bölgeye yönelik 8 bin 555 operasyon planlandı, bugüne kadar büyük çaplı 26 ayrı bölgede devam Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları ile birlikte 7 bin 393 operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 50 terörist etkisiz hale getirildi, 553 sığınak/barınak imha edildi, 288 silah, 400 el bombası, 183 mayın, 753 fünye, 1063 tüp, 1689 kilogram patlayıcı, 66 dürbün, 92 telsiz, 128 bin 230 mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadelede mart ayında gerçekleştirilen 17 bin 500 operasyonda 22 bin 378 kişi gözaltına alındı, 1827 kişi tutuklandı. Kaçakçılık ile mücadelede 2 bin 512 operasyonda 3 bin 431 kişi gözaltına alındı, 29 kişi tutuklandı.

2022-2023 yılları ilk 3 ayları değerlendirildiğinde mal varlığına karşı işlenen suçlardan evden hırsızlık yüzde 21, oto hırsızlığı yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 22, otodan hırsızlık yüzde 19,7 azaldı.

22 BİN SİBER OPERASYON

Siber terör suçları ile mücadele kapsamında mart ayında 22 bin 282 hesap ile ilgili çalışma yapıldı. 9 bin 934 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 21 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 2 bin 614’ü denizlerde olmak üzere 12 bin 248 düzensiz göçmen ve 557 organizatör yakalandı. 549 bin 407 Suriyeli ülkesine geri gönderildi, 3 milyon 435 bin 298 Suriyeli kayıt altına alındı, 2 milyon 802 bin 731 yabancının da yurda girişi engellendi.

2023 Mart ayında 158 ölümlü trafik kazası meydana gelirken; 185 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanmalı trafik kaza sayısı 15 bin 199, yaralı sayısı 22 bin 536 oldu. (DHA)

DHA