Mart sonu Ankara’da kar sürprizi… Ne kadar sürecek?

Türkiye yağışlı havanın etkisi altında günler yaşarken yurdun kıyı ve güney kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görülüyor. Başkent Ankara’da vatandaşlar bugün karlı bir güne uyandı, yer yer etkisini artıran kar yağışı bazı noktalarda birikintiler oluşturmaya başladı.

AA

CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre yarından itibaren yurdun doğusuna kayacak olan karlı hava, cuma günü etkisini azaltacak ve hafta sonu yurdu terk edecek.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’in kıyı kesimleri dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AA

Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.