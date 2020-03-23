Martin Linnes’in eşi Elisabeth Haugen: ‘Norveç’e gitmek istiyorum ama…’

Galatasaray’ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes’in eşi Elisabeth Haugen, kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle bir soru-cevap videosu yaptı. Haugen, corona virüsü testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak hakkında, “Abdurrahim Albayrak için aldığımız haber, çok kötü bir haber. Umarım o ve eşi bir an önce sağlığına kavuşur. Geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullanırken ülkesine dönmek istediğini de söyledi.

Haugen, “Türkiye’de güvende misiniz” sorusuna “Şu anda Avrupa’da hiçbir ülke güvenli değil. Norveç’e, evime gitmek istiyorum ama bunun nedeni Norveç’in daha güvenli olması değil. Benim ailem Norveç’te ve onların yanında olup, eğer hasta olurlarsa onlara yardım etmek istiyorum. Ayrıca ülkende haberleri takip etmek daha kolay” yanıtını verdi.

‘HASTA OLURSAK…’

“Türkiye’de mutlu musun” sorusuna “Evet, mutluyuz” yanıtını veren Haugen, “Norveçli olduğumuzdan, ülkemizde olmayı istememiz de bizim hakkımız. Eğer hasta olursak bana ve Martin’e ne olacağı konusunda da endişeliyim. Çocuklarımıza kim bakacak böyle bir durumda” dedi.

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“Neyse, eğer bu işi ciddiye alırsak, herhangi bir ülkenin çok uzun bir zaman futbol oynayabileceğini düşünmüyorum” diyen Haugen, “Norveç hükümeti, tüm vatandaşlarına yardım ediyor evlerine gelmesi için. Bu yüzden uçuşlar var ama sadece evine dönmek isteyen insanlara uçak var” ifadelerini kullandı.

‘MARTIN BENİ MOTİVE EDİYOR’

Çocuklarla eğlenceli aktiviteler yaptıklarını ve spor yaptıklarını söyleyen Haugen “Martin her gün düzenli olarak spor yapıyor. Ben de 4-5 kez yapıyorum. Bazen futbol oynuyoruz, bazen kardiyo yapıyoruz. Martin beni motive ediyor ve antrenman hakkında çok şey biliyor. Çocuklarımızla eğlenceli şeyler yapıyoruz birlikte. Odaklandığımız konu, çocuklarımızla olabildiğince iyi ilgilenmek” diye konuştu.