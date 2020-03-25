Martta reel kesim güveni düştü

Corona virüsü salgınının ekonomik faaliyete etkisi açısından ilk göstergeler geliyor. Salgının etkisi mart ayının ikinci yarısında daha net olarak kendini gösterdiği için mart endeksleri, durumu kısmi olarak yansıtıyor.

2020 yılı Mart ayında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 7,2 puan azalarak 99,7 seviyesine geriledi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 8,1 puan azalarak 98,6

seviyesinde gerçekleşti.



RKGE’nin 100’den büyük olması, anketin kapsadığı reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin arttığı (iyimser) görünümü, RKGE’nin 100’den küçük olması güveninin azaldığı (kötümser) görünümü yansıtıyor.

RKGE’nin 100 olması ise istikrarlı görünüme işaret ediyor.

2020 yılı Mart ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1804 iş yerinin yanıtlarının

ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.