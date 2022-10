Marvel ve Disney+ yapımı “Werewolf by Night” – Efe Teksoy yazdı.

MARVEL’DEN NOSTALJİK BİR HALLOWEEN KORKUSU “WEREWOLF BY NIGHT”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; aksiyon, macera ve korku türündeki “WEREWOLF BY NIGHT” adlı kısa filmin çözümlemesini, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

KURT ADAM EFSANESİNE SAYGI DURUŞU

Marvel Studios‘un ilk defa Cadılar Bayramı (Halloween) özel etkinliği için sunulan Werewolf by Night adlı kısa filmi, Disney+ platformunda gösterime girdi. Çeşitli film, dizi ve video oyunlarındaki müzikleriyle birçok ödül kazanmış olan Oscar ödüllü Amerikalı besteci Michael Giacchino tarafından yönetilen filmin senaryosunu ise, Heather Quinn ve Peter Cameron yazdı. Yapımın eski film sinematografisi görünümüne ve hissine rağmen, aslında siyah beyaz filtre uygulanarak dijital olarak çekildi. Ayrıca filtre kullanımının ardındaki birçok yaratıcı neden arasındaki asıl amaç; TV-MA derecelendirmesinden kaçınmak için kan ve vahşeti gizlemekti. 52 dakikalık heyecanlı bir macera sunan film, bir gece yarısında gerçekleşen gerilim dolu bir av ve kovalamaca sürecini fantastik bir dille anlatıyor. Klasik korku sinemasının temel taşlarından Kurt Adam temasını nostaljik bir dille harmanlayarak anlatan Werewolf by Night, eski filmlere yaptığı göndermelerle de saygı duruşunda bulunuyor. Örneğin, kamera ‘Gökkuşağının Üzerinde Bir Yerde’ gezerken siyah beyazdan renkliye geçişte de oynuyor. Aynı etki, 1939 yapımı Oz Büyücüsü filminde kullanılmıştır. Yapımda özel bir yer tutan Kantaşı (Bloodstone), ilk olarak Nisan 1973‘te The Incredible Hulk #162 adlı Marvel çizgi romanında Wendigo karakterini etkileyen bir obje olarak ortaya çıktı. Ayrıca çizgi roman hayranları tarafından Man-Thing olarak bilinen Ted karakteri de, bu yapımla birlikte Marvel Sinematik Evreni’ne giriş yapıyor.

FİLMİN KONUSU

Bir grup Canavar avcısı, karanlık ve kasvetli bir gecede bir araya gelir. Liderlerinin ölümünün ardından Kan Taşı Tapınağı’nda toplanan avcı çetesi, gizemli ve ölümcül bir rekabete girerler. Bu av, onları tehlikeli bir canavarla yüz yüze getirecek korku dolu bir maceradır.

Oyuncuları arasında; Gael García Bernal, Laura Donnelly, Kirk R. Thatcher, Harriet Sansom Harris, Eugenie Bondurant, Leonardo Nam, Daniel J. Watts, Al Hamacher, Carey Jones, David Silverman, Rick D. Wasserman, Richard Dixon, Jeffrey Ford ve Erik Beck yer alıyor.

WEREWOLF BY NIGHT

Filmin çekimleri ABD‘nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’da ve ayrıca Arizona’da gerçekleşti. 1930’lar ve 40’ların korku klasiklerinden esinlenen aksiyon, macera ve komedi türündeki Werewolf by Night, bir yandan korku sinemasına farklı bir soluk getirirken öte yandan fantastik Marvel yapımı severlerin beğeneceği çok güçlü bir gerilim sunuyor.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY