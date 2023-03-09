‘Masadan kopma olması insanlara kabus yaşattı’

Türk Hava Yolları eski üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Candan Karlıtekin, 6’lı Masa’nın yeniden biraraya gelmesi için herkesin üzerine düşeni yaptığını söyledi. Karlıtekin şöyle konuştu: Zorluğun aşılmasında o masaya niçin oturduğumuz sorusunu sürekli sormamız etkili odu. Ülkemizde demokrasiyi tekrar yeşertmek için o masaya oturulduğuna göre o masadan kalkılması da fiilen imkansızdı.

DEMLENE DEMLENE

Biz bu günlere yaklaşık 1,5 yıldır demlene demlene geldik. Bunun istikameti belli. İç tutarlılığı olan, benzeri daha önce yaşanmamış bir süreçte sona geldik. Çok sağlam dokumanlar oluşturduk. Sorunların çözümü için çelikten raylar döşedik. 6’lı Masa’nın devrilme ihtimali her zaman vardı. Ama liderlerin sorumluluk bilinci ve ekiplerin sağlamlığı, liyakati bu devrilmeye fırsat vermedi. İYİ Parti’nin seçmeni, masanın devrilmesi ihtimalini kabul etmedi. Bizim seçmenlerimizde de karışık duygular oldu. Bu hep böyledir, gidersiniz gelirsiniz ama karar verdikten sonra o kararı içinize sindirip ileriye gidersiniz. İşler netleştikten sonra yapılan işin doğruluğuna, işin olumlu tarafına bakılır.

DEVA Partili Karlıtekin, SÖZCÜ Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuştu.

DOLU TARAFINAN BAKALIM

Artık tüm partilerin bardağın dolu tarafına bakması gerekir. Çünkü umuda ihtiyacımız var. Nefessiz kaldık, yorulduk, öfkelendik. Sosyal deprem, sürüncemeli ekonomik deprem, gerçek deprem felaketi kaosunun üzerine, bizim ülkemizin tümünü kucaklayan bir yumuşama, esenlik iklimine ihtiyacımız var. Bu iklimi Cumhur İttifakı dili sağlayamaz. Yaşanan süreç hayırlı oldu, Cumhurbaşkanlığı seçimini Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’nun, rakibi Erdoğan’a karşı yüzde 10 farkla alacağına inanıyoruz. Masada yaşanan gel-gitle insanlar neyi kaybedeceğini daha iyi gördü. Bu, seçime doğru gevşemez, daha ileriye gider. Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl farklı alınacaksa, şu anda demokrasi can çekiştiği için parlamento seçiminde de böyle bir tavır sergileyecektir. Biz bu işe omuz verdik ve netice aldık. Seçimlerde de en iyi sonucu alacağız.