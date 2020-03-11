MASAK haksız fiyat artışlarına savaş açtı!

MASAK’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Kamuoyunun dikkatine!

* Başkanlığımızca 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca koronavirüs hastalığı gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında re’sen inceleme başlatılmıştır.

* Bu itibarla, ülkemizin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edilecektir. Kamuoyuna saygı ile arz olunur.

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