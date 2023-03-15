Masal bebeğin beklenen DNA testi sonuçlandı

Antakya ilçesinde yaşayan Nergis ve Cumali Bakkaylı çiftinin 7 ay önce 6,5 aylık doğan Masal adını verdikleri bebekleri, hastanede tedavi görürken Kahramanmaraş merkezli depremler oldu. Masal bebek, hasar gören hastaneden önce Mersin Şehir Hastanesine, buradan da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Depremzede Bakkaylı çifti de Masal’ı kayıp olarak aramaya başladı. Erken doğum nedeniyle beyninde kanama bulunan Masal bebek, beyin cerrahisi ve yeni doğum servisinde tedavisiyle 4 kiloya ulaşıp, sağlığına kavuştu. Hastane personeli, kendi imkanlarıyla Masal’ın depremden sonra Mersin’e giden ailesine ulaştı.

“ALLAH KİMSEYİ EVLADINDAN AYIRMASIN”

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Masal bebeğin Bakkaylı çiftinin çocukları olup, olmadığının belirlenmesi için DNA testi istedi. Çiftten alınan kan örneklerinin uyuşmasıyla Nergis ve Cumali Bakkaylı, bebeklerine kavuştu.

Kızını uzun zamandır görmediğini belirten Cumali Bakkaylı, Duygularımı nasıl anlatayım hiç bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Allah kimseyi evladından ayırmasın. Çocuğumu bulmamda bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

“EVLADIMA KAVUŞTUM”

Kızını en son depremden bir hafta önce gördüğünü belirten Nesrin Bakkaylı ise Evladımın Konyada olduğunu öğrenince büyük bir heyecanla buraya geldim. Masalımın sağlık durumu şu anda gayet iyi ve verdiğim kan tahlili sonucunda DNA testi sonuçlandı. Evladıma kavuştum diye konuştu. (DHA)