Maske ihracatı sınırlandı

SINIRLAR KAPATILDI, UÇUŞLAR DURDURULDU. KAPIYA DAYANAN KORONAVİRÜS TEHİDİDİNE KARŞI ALARMIN RENGİ KIRMIZI. HENÜZ BİR VAKA GÖRÜLMEDİ AMA, ALINAN ÖNLEMLERE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ. TÜRKİYE OLASI BİR SALGIN İHTİMALİNE KARŞI MASKE İHRACATINA SINIRLAMA GETİRDİ. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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