Maske takmadan alışveriş yapan turist çifte para cezası

İSTANBUL (AA) – Beşiktaş’ta girdikleri iş yerinde maske takmadan alışveriş yapan turist çifte, para ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ihlamurdere Caddesi üzerinde bulunan bir çiğköfteciden alışveriş yaparken maske takmayan turist çift, bir vatandaş tarafından uyarıldı. Uyarıya rağmen maske takmayan çiftin fotoğraflarını çeken G.G. isimli vatandaş, fotoğrafları Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabına gönderdi.

Gelen ihbarı değerlendiren Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde turist çiftin Şişli’de bir otelde kaldığı belirlendi. Polis ekipleri, gece saatlerinde otele giderek turist çifte maske takmadıkları için bin 800 lira para cezası ceza kesti.