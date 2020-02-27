Maske takmak virüsten korur mu? Uzmanlar ‘Türkiye’nin Geleceği’ programında açıkladı





Türkiye’nin Geleceği’nin bu haftaki konukları Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Moleküler Biyolog ve Genetik Bilimci Caner Demir ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlem Azap’tı. Tele1'e destek olmak için:

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