Maske uyarısı yapılan kadından ilginç cevap: Yaz cezamı

Corona virüsü (Covid-19) pozitif vaka sayısında en yüksek illerden biri olan Kırıkkale’de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı 65,30’dan 99,11’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan iller arasında Kırıkkale’nin de bulunduğunu açıkladı. Kentte yükselen vakalar karşısında denetimleri de artırıldı.

MASKE KONTROLÜ YAPILDI

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Merkezi ekiplerince, Covid-19 denetimleri gece geç saatlere kadar sürdü. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve parklarda maske kontrolleri yapıldı.

ÇENE ALTI VE KOLLARA TAKILDI

Maskesiz dolaşan vatandaşlar uyarıldı. “Masken yok, maskemi düşürdüm” gibi bahane üretenlere de maske dağıtıldı. Maskesiz dolaşmalarına izin verilmedi. Bazı vatandaşların da maskelerini çene altı ve kollarına taktığı dikkat çekti.

“YAZ CEZAMI” DEDİ

Atatürk Bulvarı üzerinde maskesiz dolaşan bir kadın ise ekiplerin uyarısına aldırış etmedi. Israrla maskesini takmak istemeyen kadın, “yaz cezamı” diyerek para cezasını göze aldı.

Ekipler ise bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Ajans muhabirine de “ceza yazdırıyorum, çeker misin onu benden” diyerek tepki gösterdi.

60 SANTİMETRE MESAFE UYARISI

Ayrıca, kafe işletme sahiplerine de uyarı yapan ekipler, akraba olmayan müşterilerin 60 santimetrelik mesafe kuralına uymalarını istedi. İHA

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