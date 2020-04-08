Maske – Yılmaz Özdil yazdı.

Maske – Yılmaz Özdil

“Maske takmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Yani, dışarıya çıktığımızda, dolaşırken, maske takmamıza gerek yok.”

★

Kim diyordu bunu?

Bilim kurulu üyesi.

Nerede diyordu?

Yandaş televizyonda.

★

“Dışarıya mümkün olduğu kadar çıkmamamız gerekiyor, eğer dışarı çıkacaksak da mutlaka maske takarak çıkmamız lazım.”

★

Bunu kim diyor şimdi?

Aynı bilim kurulu üyesi.

Nerede diyor?

Aynı yandaş televizyonda.

★

“Türkiye’den Çin’e yapılan hazır giyim ve konfeksiyon dış satımı, bu ülkeden gelen tek kullanımlık maske talebinin etkisiyle, şubat ayında yaklaşık yüzde 500 artarak 30 milyon 500 bin dolara çıktı. Geçen yılın aynı döneminde Çin’e hiç maske ihracatı yapılmazken, bu yıl şubat ayı içinde 13 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.”

★

Çin başta olmak üzere, bütün dünya maske stoklarken, bu haberi “Türkiye’nin başarısı” olarak duyuran kimdi?

Anadolu Ajansı’ydı.

★

Geçen yılın aynı döneminde bir tane bile maske almayan Çin, niye şimdi 200 milyon adet maske alıyor diye merak etmeyen kimdi?

Sayın hükümetimizdi.

★

Bu haberden sadece 15 gün sonra… Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ihracatına yasak getiren kim oldu?

Aynı sayın hükümetimiz.

★

Peki, maske ihracatına yasak getirildiğini kim duyurdu?

Maske ihracatıyla övünen Anadolu Ajansı.

★

“Bakanlığımızın maskeye yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını yapacağız” diyen kimdi?

Asrın liderimizin bakanı.

★

Sadece bir gün sonra, “parayla maske satışı kesinlikle yasaktır, kesinlikle ücretsizdir” diyen kim?

Asrın liderimiz.

★

İyi kötü maske buluyorduk.

“Bedava dağıtıyoruz, vatandaşlarımızın tamamına yetecek kadar stoğumuz var” dediğinden beri maske yok.

★

20-65 yaş arasındaki 50 milyon kişiye maske dağıtılacak.

Her hafta kişi başına 5 adet verilecek.

50 milyon kişiye, bir ay maske dağıtırsak, 1 milyar maske ediyor.

Bu 1 milyar maskeyi getirecek olan postacı sayısı kaç?

Sadece 14 bin kişi!

★

Sırf şu maske meselesi bile, “süreci çok iyi yönetiyor” denilen Türkiye’nin aslında ne kadar kötü yönetildiğinin kanıtıdır.

Yılmaz Özdil