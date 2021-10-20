Maskeler çıktı, grip vakaları arttı

Covid-19 önlemlerinin gevşemesiyle birlikte bu yıl grip vakalarında da artış yaşandığını belirten Uslu, “Maske takmayanlar virüse davetiye çıkartıyor” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

Koronavirüs salgınıyla birlikte maske-mesafe-hijyen kuralları, sokağa çıkma kısıtlaması, okulların ve iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle geçen yıl grip vakaları neredeyse hiç görülmedi. Ancak bu yıl grip sezonu erken başladı.

Bu durumu Covid-19 tedbirlerindeki gevşemeye bağlayan Dahiliye Uzmanı Dr. Ahmet Uslu, önerilerini şöyle sıraladı…

KİMLER AŞI YAPTIRMALI?

Gribin soğuk algınlığından farklı olarak nedeni tek bir virüstür. İnfluenza virüsü dediğimiz bu virüs ailesinin 3 üyesi vardır ve bunlardan yalnızca iki grubu insanlarda enfeksiyona sebep olur. İnsanların gündelik hayatını etkileyecek kadar yüksek ateş, ileri düzeyde halsizlik, yaygın kas ve baş ağrıları görülür. Ateş 38 derecenin üzerine çıkar. Çok nadiren soğuk algınlığındaki gibi burun akıntısı görülebilmekle beraber en temel fark ateş yüksekliği, ciddi kas ağrısı ve halsizliktir. Bu nedenle hastalığa paçavra hastalığı da denir. Şikayetler 2 haftaya kadar uzayabilir. Nadiren alt solunum yolu enfeksiyonu, kalp kası iltihabı, beyin iltihabı gibi durumlara neden olabilir. Çoğunlukta ev istirahati ve ateş düşürücü ağrı kesici ilaçlarla sorunsuz bir şekilde tedavi edilir. Öte yandan grip ve korona bizi aynı anda enfekte edebilir. Bu durum da Covid-19’un daha ağır geçirilmesine yol açabilir. Özellikle kronik rahatsızlığı olan risk grubundaki bireyler ve de 65 yaş üstü bireylere grip aşısını öneriyoruz.

NASIL KORUNABİLİRİZ?

Bugünlerde pek ciddiye alınmayan maske-mesafe ve hijyen kurallarına uymak, bizi hem Covid-19 hem de grip virüsünden korur. Bu nedenle tedbirlere uymaya dikkat etmeliyiz. Aşı yaptırmalıyız. Gerek ilaçların gerekse aşıların inme ve kalp krizini artırdığı söylemleri de aynı geçersiz bakış açısını yansıtmaktadır. Ülkemizde her 14 dakikada 1 kişi inmeden ve her 3 dakikada 1 kişi kalp hastalığından ölmektedir. Aşı ve ilaç tedavileri ile bu rakamların artışına dair en ufak bir bilgi dahi yoktur. Aksine gerek grip aşısı gerekse Covid-19 aşıları risk grubundaki kişilerin ciddi hastalanmalarını önlemekle kalmaz, bu hastalıkların artıracağı kardiyak iş yükünü azaltarak dolaşım problemlerine bağlı muhtemel inme ve kalp krizlerini de önleyeceği aşikârdır.

CORONAVİRÜSÜN ŞAKASI YOK!

CovId-19 yüksek ateş, tat-koku bozukluğu, halsizlik, şiddetli kas ve eklem ağrısı, baş ağrısı, ishal, öksürük, nefes darlığı vb. şikayetlerle seyreden ve sıkça alt solunum yolu enfeksiyonu yapan bir hastalıktır. Soğuk algınlığı ve gripten en önemli farklılığı çok daha yüksek ölüm riski barındırmasıdır. Covid-19’da hastaneye yatış ihtiyacı da hastalıktan ölüm riski de oldukça yüksektir.