Maskeleri aksesuar olarak takmayın!





Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü normalleşme sürecinin kritik noktalarını SÖZCÜ TV’ye anlattı. Sözcü muhabiri Hande ZEYREK’in sorularını yanıtlayan Özlü bayram sonrası normalleşmenin başlayacağını hatırlatarak “Herkesin tuzu kuru değil. İnsanlar evine ekmek götürmek zorunda birçok kişi işini kaybetti, para kazanamıyor, ev kirası ödeyemiyor çoluk çocuğunun geçimini sağlayamıyor bir şekilde hayatı başlatmak şart ama bunu yaparken kendimizi korumamız da şart” dedi. Virüsün devam edeceğine dikkat çeken Özlü virüsle beraber yaşamanın yolunu bulmamız gerektiğini ve bunun nasıl yapacağımızı da 5 maddede sıraladı.