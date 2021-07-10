Maskeleri kaldırmayı planlayan ülke dehşeti yaşıyor! Vaka sayıları patladı

İngiltere’de corona virüsü salgınında günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 32 bin 367 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 89 bin 893’e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 34 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı da 128 bin 399 oldu.

45 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19’a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 88 bin 675 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla, toplamda 45 milyon 786 bin 550 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 166 bin 883 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı, toplamda 34 milyon 541 bin 129 kişinin tamamen aşılandığı aktarıldı.

HASTANEYE YATIŞLAR YÜZDE 55.9 ARTTI

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 vakaları bir önceki haftaya göre yüzde 30.7 artarken, hastaneye yatışların ise yüzde 55.9 arttığı belirtildi. Covid-19 nedeniyle can kaybı sayısının da bir önceki haftaya göre yüzde 43.1 artış gösterdiği kaydedildi.

MASKE ZORUNLULUĞUN KALKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 19 Temmuz’dan itibaren şu anda uygulanmakta olan 1 metrelik sosyal mesafe kısıtlamasının kaldırılacağını, kalan tüm işletmelerin yeniden açılacağını ve maske takmanın bir zorunluluk olmayacağını belirtmişti.

Maske kullanımının insanların kişisel sorumluluğu olacağını ve bu konuda kendi seçimlerini yapabileceklerini açıklayan Johnson, bu normalleşmeye gece kulüplerinin ve diğer büyük eğlence merkezlerinin de dahil edileceğini aktarmıştı.

Johnson, normalleşme sürecinde mekanlarda Covid-19 aşı pasaportu uygulanmayacağını ancak işletmelerin isterse böyle bir kuralı uygulama kararını kendilerinin verebileceklerini belirtmişti.

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