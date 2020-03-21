Maskelerini takıp davetliden yoksun evlendiler

Mersin Mezitli Belediyesi evlendirme memurunun, “Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde kötü günde evlenmeyi kabul ediyor musun?” sorusuna yüksek sesle ”Evet” diye bağıran gençlere, canlı yayında yakınları da alkışlayarak destek verdi.

Nikâh tarihlerini çok önceden aldıklarını söyleyen çift, ”Belediyemize başvurarak nikâhımızı kıymak istediğimizi bildirdik. Mezitli Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü görevlileri de bize nikâh kıyma şartlarını anlattı ve kabul ettik. Arkadaşlar ve ailelerimiz de sosyal medyadan canlı olarak evliliğimize tanık oldu. Elbette hepsiyle birlikte eğlenerek bu nikâhı kıymak isterdik ama bu da bizim için farklı bir anı oldu. İleride bu sıra dışı nikâh törenimizi çocuklarımıza anlatacağız” ifadelerini kullandı.

Mezitli’de yaşayan vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğinin altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da genç çiftlere mutluluklar dileyerek, “Corona virüsüne karşı aldığımız tedbirler çerçevesinde yeni nikâh müracaatlarını durdurmuş bulunuyoruz. Karantina tedbirleri çerçevesinde daha önceden günü alınmış nikâh işlemlerini iptal etmek isteyen ya da ileri bir tarihe ertelemek isteyen çiftlerimize de gereken kolaylığı sağlıyoruz. Ancak tüm tedbirlere rağmen nikâhlarını kıymak isteyen çiftlerimizin taleplerini misafir getirmemeleri şartıyla kabul ediyoruz. İki şahit huzurunda nikâhlarını kıyıyor ve bu mutlu günlerinin belgeleri olan evlilik cüzdanlarını veriyoruz.” dedi. (İHA)