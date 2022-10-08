Maskeye direnen dönercinin 90 bin lirayı bulan cezası silinecek mi?

AKP’nin TBMM’ye sunduğu torba yasa tasarısıyla pandemi döneminde maske takmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik 2,7 milyar liralık cezanın tahsilinden vazgeçilmesi beklenirken gözler, Zonguldak’ta yasaklara uymadığı için 90 bin lira tutarında 40 ceza kesilen dönerci Erkan Cinbir’e (40) çevrildi.

Erkan Cinbir, Çaycuma ilçesinde, pandemi sürecinden yaklaşık 6 ay önce dönerci dükkanı açtı. Pandemi başlayınca kurallara uymakta direnen Cinbir’e ceza üstüne ceza kesildi. Cezalar arttıkça aile içinde huzursuzluk yaşanmaya başladığını, eşinden boşandığını anlatan Erkan Cinbir, “Kesilen cezalara yaptığım itirazı mahkeme reddedince, ödememeye karar verdim. 30 Kasım 2021 tarihinde dükkanı kapattım. İnşaat işlerinde çalışmaya başladım. Biz bu yasaklara hiç inanmadık, bunların yasal olmadığını ve anayasaya aykırı olduğunu söyledik ama sesimizi duyuramadık. Bunların silinmesi, eski hayatımızı bize vereceklerini anlamına gelmez. Benim için çok da bir şey ifade etmiyor açıkçası. Benim buradaki 1,5, 2 yıllık kaybım 1,5 milyon lirayı geçiyor” diye konuştu.

AKP’nin TBMM’ye sunduğu torba yasa tasarısıyla pandemi döneminde maske takmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik 2,7 milyar liralık cezanın tahsilinden vazgeçilmesi bekleniyor. (DHA)

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