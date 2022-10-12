Mason locasındakileri tehdit etti, polisi yaraladı, bacağından vurularak yakalandı

İstanbul’da Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’ne silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından, tehdit olayı yaşandı. Dernektekileri tehdit eden, olay yerine gelen polise şişelerle saldıran şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Habip ATAM

Beyoğlu, Tom Tom Mahallesi’nde bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nde geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayda; derneğe giren bir kişi içeridekileri tehdit etti. Olaydan bir gün önce silahlı saldırı düzenlenen dernekte yaşanan olay üzerine durum polise bildiridi. Adrese sevk edilen ekipler tehdit eden kişinin aynı sokakta otopark işlettiğini tespit etti.

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Polis ekibinin yanına gittiği otoparkçı Engin F. elindeki şişe ve bardakları polislere fırlattı. Bardağın başına isabet ettiği bir polis yaralandı. Saldırgana ‘teslim ol’ çağrısı yapıldı. Ancak Engin F., teslim olmadı. Daha sonra polis şüpheliyi bacağından vurdu. Vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRI YAPILMIŞTI

Aynı derneğe tehdit olayından bir gün önce silahlı saldırı düzenlenmişti. Derneğe kurşunlar isabet ederken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganın Halil Y. olduğunu belirleyerek gözaltına almıştı. Şüphelinin saldırıdan önce dernek binasının duvarına, derneğe yönelik nefret içerikli yazı yazdığı tespit edilmişti. Emniyette sorguya alınan Halil Y.’nin “Masonların kötülüklerin kaynağı olduğunu okudum. Bu beni etkiledi” dediği öne sürüldü.