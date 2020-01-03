MasterChef Alican ‘Cemre kazandığı için üzülmedim, hak etti’ dedi

MasterChef Türkiye’de finale kalıp, Cemre Uyanık’a mağlup olan Alican Sabunsoy, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Cemre’nin kazandığına üzülmediğini belirten Alican “Cemre çok başarılı bir aşçı, açıklanmadan önce içimden ‘Cemre kazanırsa asla üzülmeyeceğim’ dedim. O da hak etti” dedi…

Geçen hafta MasterChef’te Cemre Uyanık’a mağlup olarak büyük ödülü kaybeden ve ikinci olan Alican Sabunsoy, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım adlı programda yarışma ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.



28 yaşındaki yarışmacı, “Kaybedince ‘tüh’ demedim, çünkü finale kalan iki kişi de şampiyonluğu hak etmiştir. Orada yapacağın en ufak bir lezzet kaybı zaten karşıdakini şampiyon yapar. Cemre çok başarılı bir aşçı, açıklanmadan önce içimden ‘Cemre kazanırsa asla üzülmeyeceğim’ dedim. O da hak etti” ifadelerini kullandı.



Sosyal medyanın çok sevdiği Alican, “İnsanlar ilk başta beni favori görmüyorlardı. Daha sonra sağ olsunlar destek verdiler. Ben hiç yapmacık davranmadım. Altı ay önce Adana’da normal, sıradan bir hayat yaşıyordum. Bizim kültürümüz zaten çok güzeldir, ailemize bağlıyız. Ailemi çok seviyorum, beni çok güzel yetiştirdiler” karşılığını verdi.



Yarışmaya katılma sürecini anlatan Alican, “6 ay önce İstanbul’da iş bakıyorum, bu sırada MasterChef’ten çağırdılar. Geldim, katıldım, ilk bölümde elendim. Hayal kırıklığı oldu” dedi. Sevilen yarışmacı, “Tekrar iş aramaya başladım. Üç hafta sonra tekrar çağırdılar. Gece 12’de aradılar, telefonda ‘Tamam kabul edildiniz’ dendi. ‘Tamam, ben finaldeyim’ dedim” itirafında bulundu.



Aynı evde yaşadığı Yasin Obuz’un çok hareketli, kendisinin ise tam aksine sakin olduğu belirtilen Alican Sabunsoy, “Bazen ben de şaşkın şaşkın izliyorum. Dans ediyor, ‘ne güzel hayat’ diyorum. Çok eğleniyoruz. Ben soğukkanlı, sabırlı, sakin bir insanım, olgun davranmaya çalışırım. Yasin evde çok titiz. Ben de dağınık değilim, ama Yasin bir temizliğe başlıyor.. Yasin’den devamını diliyorum” dedi.