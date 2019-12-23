MasterChef birinci eleme adayı kim oldu? MasterChef’te final haftası!

MasterChef’te beklenen büyük final geldi. Finalistler Güzide, Ekin, Alican ve Cemre oldu. Şefler finalistlere beyaz şef ceketi giydirdi. Bu hafta Cuma ve Cumartesi akşamı birer kişi elenecek ve Pazar akşamı büyük final gerçekleşecek, 2019 MasterChef’i belli olacak. Peki MasterChef birinci eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

MasterChef’te Pazartesi, Salı ve Perşembe akşamları üçer oyun oynanacak. En az puanları alanlar Cuma akşamı yarışacak ve bir kişi elenecek. Geriye kalan üç isim Cumartesi akşamı yeniden ter dökecek, böylece son iki isim ortaya çıkacak. Pazar akşamı yapılacak oyunlarda en yüksek puanı toplayan birinci olacak.

MASTERCHEF BİRİNCİ ELEME ADAYI: EKİN

Birinci yemek: Mac&Cheese

İkinci yemek: Yaratıcı havyar sunumu

Üçüncü yemek: Surf&Turf



